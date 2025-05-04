Diyarbakır'da Çocuklar Yasak Olan Süs Havuzuna Girip Serinliyor - Son Dakika
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Yaşam

Diyarbakır'da Çocuklar Yasak Olan Süs Havuzuna Girip Serinliyor

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girip serinlemeye başladı.

04.05.2025 10:39
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DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girip serinlemeye başladı. Havuzda yüzen çocuklardan Ebubekir Güzel, "Yazın buralar dolup taşacak ve yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim" dedi.

Sur ilçesi Melikahmet Mahallesi'ndeki tarihi Anzele Parkı'nda bulunan süs havuzu, havaların ısınmasıyla birlikte yine çocukların, oyun ve yüzme alanına döndü. Çocuklar, serinlemek amacıyla, tehlikeli ve yasak olduğunu gösteren uyarı levhalarına aldırış etmeden havuza giriyor. Termometrelerin 19 dereceyi gördüğü kentte, çocuklardan bazıları yaklaşık 3 metre yükseklikten 1 metre derinliğindeki suya atladı. Kimi çocuklar da suya girdikten sonra havuz kenarındaki taşlara uzanarak güneşlendi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nden yüzmeye gelen Ebubekir Güzel, "Her sene buraya yüzmeye geliyorum. Havuzun derin olmaması tercih nedenim. Burada yüzmeyi de öğrendim. Yazın buralar dolup taşacak. Yüzmeye yer bulamayız. O nedenle şimdi sakin ve ben de şimdi geldim" diye konuştu.

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nden gelen Berat Çerçel ise "Buranın ücretsiz olması beni cezbediyor. Havalar sıcak ve bedavadan yüzüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da Çocuklar Yasak Olan Süs Havuzuna Girip Serinliyor - Son Dakika

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