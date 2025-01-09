TRT ekranlarında yayımlanan Gassal dizisine yoğun ilgi devam ederken Altınordu Belediyesi de dizinin mesleğe olan ilgiyi artırdığını ifade ederek Kent Akademisi bünyesinde gassallık kursu açıldığını duyurdu.
Başkan Ulaş Tepe, X hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyururken şu ifadeleri kullandı; "Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeyi sürdürüyoruz.
Gassal dizisinin yayınlanmasından sonra bu mesleğe artan ilgi, birçok hemşehrimizden kurs faaliyeti düzenlenmesine yönelik bir talebe dönüştü. Bu doğrultuda belediyemiz Kent Akademisi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu düzenliyoruz.
32 saatlik kontenjanla sınırlı kursumuza başvurunuzu https://altinordu.bel.tr/kent-akademi-egitim-programlari-basvurusu bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır.
Son Dakika › Yaşam › Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassallık kursu açıyor - Son Dakika
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