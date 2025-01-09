Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassallık kursu açıyor

Yaşam

Deprem riski en az olan illerden Trabzon sallandı! Vatandaşlar şaşkın

Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da

Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı

TRT ekranlarında yayımlanan Gassal dizisine yoğun ilgi devam ederken Altınordu Belediyesi de dizinin mesleğe olan ilgiyi artırdığını ifade ederek Kent Akademisi bünyesinde gassallık kursu açıldığını duyurdu.

ALTINORDU BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Başkan Ulaş Tepe, X hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyururken şu ifadeleri kullandı; "Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeyi sürdürüyoruz.

"BİRÇOK HEMŞEHRİMİZDEN TALEP GELDİ"

Gassal dizisinin yayınlanmasından sonra bu mesleğe artan ilgi, birçok hemşehrimizden kurs faaliyeti düzenlenmesine yönelik bir talebe dönüştü. Bu doğrultuda belediyemiz Kent Akademisi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu düzenliyoruz.

"KURSLAR TAMAMLANDIĞINDA TALEBE GÖRE YENİDEN AÇILACAKTIR"

32 saatlik kontenjanla sınırlı kursumuza başvurunuzu https://altinordu.bel.tr/kent-akademi-egitim-programlari-basvurusu bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır.