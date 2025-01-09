Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassallık kursu açıyor - Son Dakika
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Yaşam

Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassallık kursu açıyor

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''Ölünce beni kim yıkacak?'' afişleriyle tartışma yaratan ve yayınlandıktan sonra büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ''Gassal'' dizisi Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'ye de ilham oldu. Dizinin mesleğe olan ilgiyi artırdığını belirten Tepe, Kent Akademisi bünyesinde gassallık kursu başlattıklarını duyurdu.

09.01.2025 13:09
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TRT ekranlarında yayımlanan Gassal dizisine yoğun ilgi devam ederken Altınordu Belediyesi de dizinin mesleğe olan ilgiyi artırdığını ifade ederek Kent Akademisi bünyesinde gassallık kursu açıldığını duyurdu.

ALTINORDU BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Başkan Ulaş Tepe, X hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi duyururken şu ifadeleri kullandı; "Altınordu Belediyesi olarak vatandaşlarımızın istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza yön vermeyi sürdürüyoruz.

"BİRÇOK HEMŞEHRİMİZDEN TALEP GELDİ"

Gassal dizisinin yayınlanmasından sonra bu mesleğe artan ilgi, birçok hemşehrimizden kurs faaliyeti düzenlenmesine yönelik bir talebe dönüştü. Bu doğrultuda belediyemiz Kent Akademisi bünyesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri (Gassallık) Kursu düzenliyoruz.

"KURSLAR TAMAMLANDIĞINDA TALEBE GÖRE YENİDEN AÇILACAKTIR"

32 saatlik kontenjanla sınırlı kursumuza başvurunuzu https://altinordu.bel.tr/kent-akademi-egitim-programlari-basvurusu bağlantısı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır.

Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassaslık kursu açıyor
Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassallık kursu açıyor

Altınordu Belediyesi, Kültür Sanat, Ulaş Tepe, Altınordu, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Diziden ilham alan Altınordu Belediyesi gassallık kursu açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Komutan Logard:
    Gerek yok devlet pamuğu tıkıyor her ay zaten. :)) 18 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Açın açın ,zaten ülke böyle giderse çok gassala ihtiyaç olacak... 17 0 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    Gençler her meslek altın bilezik! Ama bu başka bi seviye yapabilene bravo ! 9 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    BİR ORDULU OLARAK TEBRİK EDİYORUM. 6 3 Yanıtla
    Tolga A.:
    Izmir Altinordu o reisssss. ama yine de tebrik edebilirsin 0 0
  • Çelikk:
    Yok daha neler 3 4 Yanıtla
  • Murat Deniz:
    Allah akıl fikir versin pamuk.tikama kursunuda hükümet verir 0 1 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    DİYER BELEDİYELERDE AÇSIN , KİM KİME TIKARSA.... 0 0 Yanıtla
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