Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi - Son Dakika
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Yaşam

Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir işletme, açılışa özel olarak döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. Kampanyanın duyulmasıyla birlikte vatandaşlar restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşletme, 1 ton eti müşterilere hazır hale getirdi ve tüm dönerler yalnızca 3 saat içerisinde tükendi.

26.11.2024 17:40
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Başkent Ankara bugün eşine ender rastlanan bir açılışa ev sahipliği yaptı. Bir işletme açılışa özel döner ve ayranı 1 liradan satışa sundu. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.

Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise sanayide çalıştığını ve durumu değerlendirmek istediklerini kaydetti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR KAMPANYA GÖRMEMİŞTİK"

Açılışa özel kampanyadan yararlanmak için sıraya giren Nazmi Başkaya, "Daha önce böyle bir kampanya görmemiştik. Allah razı olsun yapanlardan, hayırlı işleri olsun. İnsanlar ekonomik olarak neresi iyiyse oraya geliyorlar. Sanayide yiyecekler çok pahalı olduğu için de biz buraya geldik" dedi. Mikail Büyük ise, "Soğukta 1 lira olan döneri duyunca geldik, bekliyoruz. Daha önce böyle bir açılış görmemiştik. Afişleri gördüğümüzde başta şaşırdık, inanamadık sonra da abilerime söyledim. Şimdi de onlarla birlikte geldik. Sıranın bize gelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

"BEDAVA YAPSAK BU KADAR İLGİ ÇEKECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

İşletme sahibi ise kampanyaya ilişkin, "1 lira vatandaşlara daha cazip geliyor. 1 lira da olsa para veriyor sonuçta. Bedava yapsak bu kadar ilgi çekeğini düşünmüyoruz. Ürüne bir fiyat belirlemişiz onun ücretini ödüyor vatandaşlar. Bugünden sonra normal fiyatlara geri döneceğiz. Gönül isterdi ki 3 gün olsun ancak ekonomik şartlar buna müsaade etmiyor. Vatandaşların katılımı ve ilgisi oldukça yoğun. Umarım daha da iyi olacak" dedi. 1 ton etin müşterilere hazırlandığı açılışta dönerler 3 saat içerisinde tükendi.

Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi
Kaynak: İHA

Yenimahalle, Gastronomi, Ekonomi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Çengelköylü:
    BU GİBİ SÜPRİZLER VATANDAŞA HAYLİ YARAR SAĞLIYOR ŞU KAFAMDA SORU İŞARETİ BÜTÇELERİNİ SANATÇI ORGANİZASYONLARINA DAĞITAN BELEDİYELERE SESLENİYORUM BU SOĞUK KIŞ GÜNÜNDE RESTORANLARA GÜNLÜK ÖDEME YASANIZDA İNSANLAR MUTLU OLURDU DUALARINI ALIRDINIZ 7 3 Yanıtla
  • McA !:
    eyyy gidi ey bak ülke et yiyiyor büyük ekonomistimiz sayesinde biz zamanında hacısakir, tüp,yağ kuyruklarında beklerdik. ATM kuyruklarında şeker un için Kur korumalı mevduat olsada 1 kilo alsak diye dua ederdik. Nankörler sizi yapıştır Reis bu halk nankör 5 4 Yanıtla
  • Ethem Acar:
    Acaba ne eti 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Döner ayran 1 lira olunca, 1 ton döner 3 saatte tükendi - Son Dakika
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