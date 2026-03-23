Down Sendromlu Kadir'in Müzik Serüveni

ERZURUM'un Narman ilçesinde Down sendromlu Kadir Yavuz (38), Gençlik Merkezi'nde haftanın 5 günü bağlama ve keman eğitimi alıyor. Derslerini hiç aksatmayan Yavuz, ders aralarında bazen şiir okurken bazen de müziğin ritmine katılıp diz vurarak harmandalı oynuyor.

Narman ilçesinde yaşayan Down sendromlu Kadir Yavuz, müzik sevgisi sebebiyle yaklaşık 3 ay önce Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi kurslarına başladı. Haftanın 5 günü bağlama ve keman kurslarına katılan Yavuz, müziğe olan ilgisi, azmi, neşesi ve yeteneğiyle dikkat çekti. Kadir Yavuz, keman eğitmeni Ayça Mete ve bağlama eğitmeni Seda Gül'ün derslerini hiç kaçırmadan katılıyor. Merkezdeki gençlerin de destek olduğu Yavuz, ders aralarında bazen şiir okurken bazen de müziğin ritmine katılıp diz vurarak harmandalı oynuyor.

Kadir Yavuz, kursu ziyaret eden babasına öğrendiği parçaları çaldı. Babasının kendisine keman hediye edeceğini söyledi.

Narman Gençlik ve Spor Müdürü Fetullah Söğüt, Kadir Yavuz'un 3 aydır gençlik merkezinin üyesi olduğunu, bağlama ve keman kurslarına katıldığını söyledi. Söğüt, Yavuz'u çok sevdiklerini, müzikteki yeteneğini ortaya çıkararak şarkıları çaldığını da göreceklerini ifade etti.

Bu arada Kadir Yavuz, ilçede düzenlenen etkinliklerde de sahne alarak şiir okuyor.

Haber: Salih TEKİN/NARMAN(ERZURUM),