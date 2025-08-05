Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Bir düğünde yaşanan takı töreni gerginliği sosyal medyada gündem oldu. Gelin, eşinin ailesinin tüm takıları sadece damada takmasına ve kendisini tebrik bile etmemesine isyan etti. O anlara ait görüntüleri paylaşan genç kadın, "Eşimin ailesi çok yobazmış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"ÇOK AYIP EDİLDİ"

Paylaştığı videoda duygularını anlatan gelin, "Abim, Baran'a tepki gösterip 'Ben de sana takmayacağım' dedi. Çok ayıp edildi, sanki Baran tek başına evlenmiş gibi davrandılar" ifadelerini kullandı.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Takı töreni sırasında damadın ailesinin yalnızca damada yönelmesi ve gelini görmezden gelmesi sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar gelini desteklerken, bazıları ise özel aile dinamiklerinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını eleştirdi.