Bir düğünde yaşanan takı töreni gerginliği sosyal medyada gündem oldu. Gelin, eşinin ailesinin tüm takıları sadece damada takmasına ve kendisini tebrik bile etmemesine isyan etti. O anlara ait görüntüleri paylaşan genç kadın, "Eşimin ailesi çok yobazmış" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Paylaştığı videoda duygularını anlatan gelin, "Abim, Baran'a tepki gösterip 'Ben de sana takmayacağım' dedi. Çok ayıp edildi, sanki Baran tek başına evlenmiş gibi davrandılar" ifadelerini kullandı.
Takı töreni sırasında damadın ailesinin yalnızca damada yönelmesi ve gelini görmezden gelmesi sosyal medya kullanıcıları arasında da tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar gelini desteklerken, bazıları ise özel aile dinamiklerinin kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasını eleştirdi.
Son Dakika › Yaşam › Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış - Son Dakika
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