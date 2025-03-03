Türk müziğinin efsane isimlerinden 72 yaşındaki Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin ardından eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram duygusal paylaşımlarda bulundu.
Sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, ailesi adına sosyal medyada "Canımız babamız Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" mesajını paylaşırken, eşi Ayten Akbayram ise "Buraya kadarmış öbür yarım…" sözleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşımlara sanatçının sevenlerinden taziye mesajları yağdı.Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...
Son Dakika › Yaşam › Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda - Son Dakika
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