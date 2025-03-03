Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda - Son Dakika
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Yaşam

Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda

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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram, acı haberin ardından duygusal paylaşımlarda bulundu.

03.03.2025 11:08
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Türk müziğinin efsane isimlerinden 72 yaşındaki Edip Akbayram, 52 gündür yoğun bakımda süren tedavisinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin ardından eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram duygusal paylaşımlarda bulundu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Sanatçı için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir tören düzenlenecek. Ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, ailesi adına sosyal medyada "Canımız babamız Edip Akbayram'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz" mesajını paylaşırken, eşi Ayten Akbayram ise "Buraya kadarmış öbür yarım…" sözleriyle duygularını dile getirdi. Paylaşımlara sanatçının sevenlerinden taziye mesajları yağdı.

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Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda
Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda
Edip Akbayram\'a eşinden duygusal veda

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Son Dakika Yaşam Edip Akbayram'a eşinden duygusal veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Itibar:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 12 0 Yanıtla
  • ibrahim çetin:
    RAHMETLİ ATATÜRKÜ ÇOK SEVERDİ HATTA YAGUN BAKIMDA BİR ARA KALKIP ATATASINA SELAM ÇAKTIĞINI BELİRTMİŞTİ KIZI.İNŞAALLAH ALLAH SEVDİĞİYLE HAŞREYLER DEĞERLİ SANATÇIYI 4 2 Yanıtla
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