Eğirdir'de Yaz Kur'an Kursları Sona Erdi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde açılan yaz Kur'an kursları törenle sona erdi.Eğirdir genelindeki 80 camide yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yaz Kur'an kursları Yeni Mahalle Camii'nde düzenlenen törenle tamamlandı. Programa Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ve İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu da katıldı. Belediye Başkanı Mustafa Özer, çocuk yaşlarda kendisinin de camilere gittiğini belirterek, camilerin genç nesillerle dolu olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Müftü Mehmet Ali Eroğlu, hayırsever vatandaşların destekleriyle çocukların camilere teşvik edildiğini belirterek, "Çocuklarımız yaz boyunca sadece dini bilgiler öğrenmekle kalmadı, aynı zamanda sosyal etkinliklerle de güzel bir yaz geçirdi. Camilerimizde kahvaltılarını yapıp yemeklerini yediler, cami ortamına alıştılar" dedi. Öğrencilerin yaz boyunca öğrendikleri Kur'an-ı Kerim'den sureler, ilahiler ve duaları okumasıyla tören sona erdi.

Haber- Kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,