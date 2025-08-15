Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

Bir motosiklet sürücüsü, ehliyet sınavı sırasında yaptığı hamle nedeniyle sınavdan kaldı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı ve kısa sürede tartışma konusu oldu.

IŞIKLARA AZ BİR MESEFE KALA...

Görüntülerde, sürücünün ışıklara 30 metreden az bir mesafe kala şerit değiştirdiği ve bu sırada sola sinyal vermediği görülüyor. Ayrıca kavşak girişinde, düz çizgiye geçtikten sonra sollama yapması da dikkat çekti. Bu sebeplerle sınav uygulayıcısı tarafından başarısız sayılan sürücüye yönelik birçok yorum yapıldı.

DEKSTEK VEREN DE VAR KARŞI ÇIKAN DA

Bazı kullanıcılar, "Işıklara 30 metreden az mesafe kalasıya şerit değişikliği nedeniyle ihlal var" ve "Kavşak girişi lamba dibinde şerit değiştirmek yasak" şeklinde kural hatalarına dikkat çekerken; bazıları ise "Mecburiyetten şerit değiştirmek zorunda kaldı. Ben olsam itiraz ederim" diyerek sürücüyü savundu.

SINAV UYGULAYICISI DA ELEŞTİRİLDİ

Tepkiler arasında sınav uygulayıcısına yönelik eleştiriler de yer aldı. Bir kullanıcı, "Sınav uygulayıcısı da hatalı solladı o zaman. Motor sınavdan kaldı ama uygulayıcı da cezayı yedi, kaydı var" ifadelerini kullanırken, başka bir yorumda "Anlaşılan sadece motorcu değil yeşilde arabayı kaldıramayan araç sürücüsü de direksiyondan kaldı" denildi.