Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü - Son Dakika
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Yaşam

Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü

Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü
27.05.2025 14:18
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Giresun'da Bağ-Kur emeklisi N.Y, internetten satın aldığı danaların 3 gün içinde ölmesi üzerine satıcıyla anlaşamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, sözleşmeye aykırı mal satıldığı gerekçesiyle 10 bin TL kaporanın iadesine hükmetti. Elden ödenen 30 bin TL içinse N.Y'nin hukuk mücadelesi sürüyor.

Giresun'da yaşayan Bağ-Kur emeklisi N.Y, küçük ve büyükbaş hayvan satan bir internet sitesiyle iletişime geçti. Telefonla görüştüğü kişilerle 1,5 aylık olduğu belirtilen 3 danayı satın almak için anlaşan N.Y, banka hesabından satıcıya 10 bin lira kapora gönderdi.

Hayvanların geçen yıl 18 Nisan'da teslimi sırasında da 30 bin lira elden ödeme yaptığını iddia eden N.Y'nin satın aldığı danalardan biri ertesi gün öldü. Veteriner çağırmasına rağmen diğer 2 dananın da birer gün arayla ölmesinin ardından N.Y, satıcıyla irtibata geçerek paranın iadesini istedi.

Satıcıyla anlaşamayan N.Y'nin başvurusu üzerine Giresun İl Tüketici Hakem Heyeti, 9 Ekim 2024 tarihli kararında "Taraflarca kararlaştırılmış örnek ve modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı mal" gerekçesiyle kadının banka hesabından gönderdiği 10 bin lira kaporanın iadesine hükmetti. Hayvanların teslimi sırasında nakit ödediğini iddia ettiği 30 bin liranın iadesi için de savcılığa suç duyurusunda bulunan N.Y'nin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor.

"HAYVANLAR KAMYONDAN İNDİRİLDİĞİNDE..."

N.Y, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük ve küçükbaş satışı yapan bir internet sitesinden görüp, satıcıyla irtibata geçerek danaları Samsun'dan satın aldığını söyledi. Hayvanları yetiştiricilik yapmak için banka kredisi çekerek yatırım amaçlı aldığını anlatan N.Y, "Danaları 1,5 aylık diye aldım ancak 10 günlük çıktı. Hayvanlar kamyondan indiğinde ishaldi. Getirenlere bunu söyledim ama 'süt çok içmiş' dediler. Meğerse danalar hastaymış, enfeksiyon kapmışlar. Veteriner iğne falan yaptı ama kurtaramadık. Savcılığa şikayette bulundum. Ben mağdur oldum, başkaları olmasın, görmeden almasınlar." dedi.

"BİRÇOK HAKEM HEYETİNE ÖRNEK OLACAK BİR KARAR"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, son yıllarda internet üzerinden yapılan ticaretin arttığını ve tüketicilerin uzaktan satış yoluyla yaptıkları bazı işlemlerde mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Tüketicilerin internet alışverişlerinde daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şahin, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şu uyarılarda bulundu: "Bütün tüketicilerimize kurbanlıklarını herhangi bir besiciden gidip kendi yerinden ya da hayvan pazarlarından görerek satın almasını tavsiye ediyoruz. Hayvana bakılacak, sağlıklı mı, değil mi ya da kilosunu göreceksiniz çünkü uzaktan satışlarda suistimal çok fazla oluyor ve hastalıklı hayvanlar ya da kurban için zamanı gelmemiş hayvanlar yüksek bedellere satılarak kar elde edilmeye çalışılıyor. Bu tuzağa da düşmeden biz bizzat görerek alınmasını tavsiye ediyoruz."

Giresun İl Tüketici Hakem Heyetinin verdiği kararı değerlendiren Şahin, "Bu tarz bir olayı yaşayan bütün tüketiciler hakem heyetine başvurup parasını geri alabilir. Giresun Tüketici Hakem Heyetini tebrik ediyorum. Birçok hakem heyetine örnek olacak bir karar vermiş." dedi.

Satıcıya elden ödenen 30 bin liranın herhangi bir belgesi olmadığı için geri alınamadığını belirten Şahin, tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetin ardından 14 gün içerisinde İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapması gerektiğini, satıcıya ödenen miktarın belge üzerinden ispatının oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Tüketici Hakem Heyeti, Giresun, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Emeklilik parasıyla internetten aldığı 3 dana 3 günde öldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Amado Carrillo:
    kurban a bile hile karistiriyo millet. dini görevimizi bile doğru dürüst yapamicaz bu gidisle 1 0 Yanıtla
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