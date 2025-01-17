Emine Erdoğan\'dan Öğrencilere Yarıyıl Mesajı

Yaşam

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrenciler, bir dönemi daha başarıyla tamamladınız. Unutmayın ki asıl başarı, öğrenme heyecanınızı koruyarak hayallerinizin peşinden gitmektir. Bu tatili dinlenerek, keşfederek ve sevdiklerinizle paylaşarak geçirmenizi temenni ediyorum. Başarılarınız daim olsun" dedi.