Enfest Festivali Özel Çocuklar İçin Düzenlendi

GEBZE Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi'nin iş birliği kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Enfest Festivali, Hünkar Çayırı'nda özel çocuklara yönelik etkinliklerle gerçekleştirildi.

Toplumsal farkındalık oluşturmayı ve özel bireylerin sosyal yaşama katılımını desteklemeyi amaçlayan etkinlik, spor aktiviteleri, eğlenceli oyunlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla düzenlendi. Festival kapsamında çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde hazırlanan programlarla hem eğlendi hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan etkinliklere katıldı. Festivale Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ilçe protokolü katıldı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Festivale katılan alillerle bir süre sohbet etti.

'ÖNCELİĞİMİZ ZİHİNLERDEKİ ENGELİ KALDIRMAK'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında özel çocuklar için Gebze Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışmalardan bahsetti. Büyükgöz" Özel çocuklarımız ve onların çok kıymetli aileleri her şeyin en iyisini hak ediyor. Toplumda aslında önceliğimizin zihinlerdeki engeli kaldırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Özel çocuklarımız için hiçbir engelin olmadığını öncelikle bilmeliyiz. Çocuklar Allah'ın bizlere emanetleri özel çocuklarımızda bu anlamda özel emanetleri oluyor. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Bu sebeple bizim önceliğimiz onların mutluluğu olmalı. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Enfest Festivali'inde bizlere partnerlik yapan İstanbul Gedik Üniversitesi'ne ve tüm katılımcılara ben şükranlarımı sunuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ETKİNLİKTE EMEĞİ GEÇENLERİ TEBRİK EDİYORUM'

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit yaptığı konuşmasında" Bizim Özel çocuklarımız adı üstünde özel insanlar. Her birimize bu özel çocuklarımız insanlığımızı, kimliğimizi, kişiliğimizi hatırlatıyor. En önemlisi de yaratanın nimeti oldukları için yaratanı hatırlatıyor. Yaptığı çalışmalarla bizi bir araya getiren Gebze Belediyemizi, belediye başkanımızı ve emek veren İstanbul Gedik Üniversitesi hocalarımız ve öğrencililerimizi tebrik ediyorum. Bu özel günde bizleri bu güzel insanlarla bir araya getiren ve kaynaşmamıza vesile olan belediyemiz ve üniversitemize bir kes daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.