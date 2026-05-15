Engelliler Haftası\'nda Farkındalık Yürüyüşü

AVCILAR'da, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşünde renkli anlar yaşandı. Engelliler ve yakınları, 'Engel olma, destek ol' sloganlarıyla yürürken, caddede karşılarına çıkan sahipsiz bir köpek önce grubun önünü kesti, ardından birlikte yürüdü.

Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek amacıyla Marmara Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Tekerlekli sandalyeleri ve pankartlarıyla bir araya gelen engelliler ile yakınları, sloganlar eşliğinde Atatürk Parkı'na doğru ilerledi.

YÜRÜYÜŞE KÖPEK ENGELİYLE SEVİMLİ MOLA

Yürüyüş sırasında caddenin ortasında duran sahipsiz bir köpek, grubun önünü keserek ilerleyişi kısa süreliğine durdurdu. Katılımcıların sevgisiyle karşılaşan köpek, daha sonra grupla birlikte yürüdü.

'BM STANDARTLARINA ULAŞILMALI'

Atatürk Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şube Başkanı Aylin Boynikoğlu bir basın açıklaması yaptı. Boynikoğlu, engelli bireylerin toplumsal yaşama eşit katılımının önemine değinerek, yetkililerden Birleşmiş Milletler'in (BM) engelliler için belirlediği yaşam standartlarına ulaşılması yönünde somut adımlar atmasını talep etti.