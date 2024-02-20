Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi - Son Dakika
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Yaşam

Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi

Sosyal medyadan şeriatla ilgili paylaşım yapan ve gözaltına alınan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altun'un gözaltına alınırken sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiği sırada üzerindeki kürkü dikkat çekmişti. Altun bugün ise adliyeden çıkarken üzerinde başka bir kürk ile kameralara takıldı.

20.02.2024 16:55  Güncelleme: 17:09
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Şeriat üzerine sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altun'un, gözaltına alınırken ve serbest bırakıldığında adliyeden çıkarken üzerindeki kıyafetlerin farklı olması dikkatlerden kaçmadı. Altun, her iki fotoğrafta da farklı farklı kürklerle poz verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sosyal medya üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Feyza Altun dün gözaltına alındı. Altun, emniyetteki işlemlerin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık Altun'u "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Hakimlik, Altun'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şekildeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi

DÜN FARKLI, BUGÜN FARKLI KÜRK GİYDİ

Feyza Altun'un önceki gün gözaltına alınırken sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne girdiği anlarda çekilen videoda kürk giydiği dikkat çekti. Altun, bugün ise adliye çıkışı üzerinde farklı bir kürkle kameralara poz verdi. Altun'un gözaltı sırasında kürk değiştirmesi "İçeriye valiziyle mi girdi?" yorumlarının yapılmasını neden oldu.

Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi

Öte yandan Feyza Altun'un Beykoz Adliyesi'nden çıkışı sırasında rujunun tazelenmiş olması ve boynundaki Louis Vuitton marka fuları ise dikkatlerden kaçmadı.

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı.

Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi
Feyza Altun

Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlamaktadır. 2015 yılında 7 aylık bebeğiyle duruşmaya giren Feyza Altun uzun süre adından söz ettirmişti.

Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam Feyza Altun içeri valiziyle mi girdi? Dün farklı bugün farklı kürkle poz verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Ahmet eren Kacmaz: Zalimler için yaşasın cehennem 137 29 Yanıtla
  • Atilla Ata: Benim ülkemin aydın insanları şimdi bide bunu kahraman yapar. Ya dizilerde oynar yada malum partilerden teklif alır. Amaçta bu zaten. 123 21 Yanıtla
  • Cihangir Reyhan: Biraz geç kaldı reklama ama birdahaki seçimlere demlene demlene gider bence. Reklamlamlardan sonra ne olacak görecez. 90 19 Yanıtla
  • Ferdi durmuş: Ye kürküm yeee 65 9 Yanıtla
  • Yasemin Delman: İnsan hakları üzerine doktora yapmış :)) 60 10 Yanıtla
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  • Bilal Aslan: Bir hafta on gün o kanal senin, bu kanal benim, o youtuber, bu youtuber dolaşır hatta cüneyte, portakala, nagehana falan ekmek çıkar bol bol. Onların çokta şeyinde tabi, maksat gündem ve haber işte. 27 5 Yanıtla
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