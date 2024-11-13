Fikriye Becerikli\'nin Cenazesi

Yaşam

'ANNEMİN DİZİNE YATMANIN HAYALİNİ KURARKEN TABUTUNA SARILDIM'

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin kafeye girdiği kazada hayatını kaybeden Fikriye Becerikli için öğle vakti Hanım Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye; Fikriye Becerikli'nin eşi Mehmet Becerikli, oğlu Ahmet Becerikli, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze, Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi. Fikriye Becerikli'nin oğlu Ahmet Becerikli, " İsveç'te yaşıyorum ve haberi alır almaz Kuşadası'na geldim. Zaten anne ve baba hasreti çekiyorum. Annemin dizine yatmanın hayalini kurarken tabutuna sarıldım" dedi.

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın),