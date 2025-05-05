Fransız Gençler Türkiye'de Depremzedelere Yardım İçin Ağırlanıyor - Son Dakika
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Yaşam

Fransız Gençler Türkiye'de Depremzedelere Yardım İçin Ağırlanıyor

Fransız Gençler Türkiye\'de Depremzedelere Yardım İçin Ağırlanıyor

Bolu'da Kerim Arslan, depremzedelere yardım için gelen iki Fransız'ı evinde ağırladı.

05.05.2025 17:03
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BOLU'da yaşayan Kerim Arslan, depremzedelere yardım etmek için Türkiye'ye gelen 2 Fransız'ı evinde ağırladı.

Adıyaman'daki depremzedelere yardım etmek için Fransa'dan yola çıkan Coma Gaillard ve Augustın, gidiş yolunda Bolu'ya uğradı. Sırtlarında çantası ve çadırlarıyla İzzet Baysal Caddesi üzerindeki Demokrasi Meydanı'na gelen 2 kişi, banklarda oturan Kerim Arslan'a geceyi geçirmek için çadırı nereye kurabileceklerini sordu. Kerim Arslan, cep telefonundaki çeviri uygulaması sayesinde 2 kişi ile iletişim kurdu. Kerim Arslan, kendisinden yardım isteyen gençleri evine davet etti. 2 gün Arslan'ı evinde konuk alan Fransız gençler daha sonra Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Fransız Gençler Türkiye'de Depremzedelere Yardım İçin Ağırlanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız Gençler Türkiye'de Depremzedelere Yardım İçin Ağırlanıyor - Son Dakika
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