'Geberdi' diyen müftünün sokağına Volkan Konak'ın adı verildi - Son Dakika
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Yaşam

'Geberdi' diyen müftünün sokağına Volkan Konak'ın adı verildi

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Çatalca Belediye Meclisi, ilçe müftüsünün hayatını kaybeden Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımının ardından müftülüğün bulunduğu sokağın adını ''Volkan Konak Sokağı'' olarak değiştirdi.

08.04.2025 10:42
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Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Henüz 58 yaşında olan 3 çocuk babası Volkan Konak'ın ani ölümü sevenlerini derinden sarstı. Volkan Konak'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cenaze törenine sevenler akın etti, gözyaşları sel oldu.

MÜFTÜNÜN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, Volkan Konak'ın ölümünün ardından "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Müftü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabından "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." paylaşımı yapmıştı.

Mehmetalioğlu, daha sonra ise "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum" dedi.

DİYANET SORUŞTURMA BAŞLATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı tepkilerin ardından Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP VE AK PARTİ ORTAK KARAR ALDI

Çatalca Belediye Meclisi'nin bugün yapılan mart ayı oturumunda Çatalca Müftülük binasının olduğu Nar Sokağı'nın adının değiştirilmesi maddesi de oylamaya sunuldu. Oylamada, hem CHP hem AK Parti meclis üyelerinin oylarıyla Çatalca Müftülüğü'nün bulunduğu sokağa Volkan Konak ismi verildi. Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Çatalca Müftülük binasının olduğu Nar Sokağı'nın adının değiştirildiğini ve "Volkan Konak" sokağı yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

\'Geberdi\' diyen müftünün sokağına Volkan Konak\'ın adı verildi

Kültür Sanat, Güncel, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Geberdi' diyen müftünün sokağına Volkan Konak'ın adı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • SELO:
    DOĞRU SÖYLEMİŞ İNANMAYAN İNSANLARIN CESEDİNİ GETİRİP KOYUYOLAR CAMİNİN AVLUSUNA NEDEN VASİYETİNİ YERİNE GETİRMİYON KARDEŞİM SEN GETİRİP KOYUYORSUN İNSANIN ÖNÜNE NE DİYECEK CEMAAT NASIL BİLİRİZ DEYİNCE HADİ HAKKINI HELAL EDER NASIL ŞAHİTLİK EDECEK. İÇEREK ÖLEN ADAMI 83 26 Yanıtla
  • numan yildız:
    sokaga adını koysan ne olr ameli önemli 59 41 Yanıtla
  • Atalay k:
    Makamını haketmeyen biri daha.. 66 33 Yanıtla
  • Mahir Kale:
    bu akplilerin allahı bile farklı 35 58 Yanıtla
  • 220198:
    chp lilerin Allahi yok ki farkli olsun,hani Ataturk gokten inen kitap arap dini safsatasi diyor ondan 36 45 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    galiba belediyenin eli boş, oyalanacak bir şeyler arıyormuş 66 11 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    yazık ki ne yazık böyle müftüler mi kahpe yoksa her bir olayı akpartiye atan mı kahpe bence her ikiside 17 28 Yanıtla
  • poyraz can:
    imanla paranın kimde olduğunu Allah bilir 26 6 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    cok cok battik ya vasifsiz asla o koltuklara oturamayacak insanlarin varligindan, partizanlik, adam kayirma, nepotizm be derseniz aesa cikti 20 yildir 8 9 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    göya müftü. peh 7 9 Yanıtla
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