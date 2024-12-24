Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşa pasaport uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşa pasaport uyarısı

Geniş Video İzle

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının ödeme yöntemlerinde önemli değişiklikler getirecek. Bu tarihten itibaren pul ile ödeme uygulaması sona eriyor ve yurt dışı çıkış harcı dijital yöntemlerle ödenebilecek.

24.12.2024 11:19  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Ocak 2025'ten itibaren yurt dışı çıkış harcı 500 TL'den 719,65 TL'ye çıkacak. Bu ücret, eskiden olduğu gibi pul ile ödenmeyecek. Yeni düzenlemeye göre, yurt dışı çıkış harcı şu yollarla ödenebilecek:

* Dijital Vergi Dairesi

* GİB Mobil Uygulaması

* Anlaşmalı Bankalar (İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Vezne, ATM)

* Vergi Dairesi ve Havalimanlarındaki Vezneler

PUL İLE ÖDEME DÖNEMİ SONA ERİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, yurt dışı çıkış harcı artık dijital platformlar ve bankalar üzerinden ödeme alınarak işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılması sağlanacak. Ayrıca, 2024 yılı sonuna kadar geçerli olan 500 TL'lik yurt dışı çıkış harcı pulları, 10 Ocak 2025 tarihine kadar kullanılabilecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÜCRETİ

2024 yılı sonu itibariyle geçerli olan 500 TL'lik çıkış harcı, 12 Ağustos 2024'te 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti.

2025 yılından itibaren ise yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL olacak.

Yurt dışı çıkış harcı için 2024 yılına ait pullar, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihten sonra, harcın ödemesi dijital platformlar üzerinden yapılacak.

GİB'DEN VATANDAŞA UYARI

Yeni yıla bir hafta kala Gelir İdaresi Başkanlığı, vatandaşları cep telefonlarına gönderdiği mesajla uyardı. Gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

Değerli mükellefimiz,

1/1/2025 tarihinden itibaren yurt dışına çıkış harcının, harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor.

Yurt dışına çıkış harcını dijital.gib.gov.tr adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödeyebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

Gelir İdaresi Başkanlığı\'ndan vatandaşa pasaport uyarısı

Gelir İdaresi Başkanlığı, Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşa pasaport uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Vatandaşı yolmak soymak desene ha pulla ha nakıt başka işiniz yok 6 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Anladık tamam ya. Aynı şeyi, aynı kelimeleri satır satır alt alta yazıyorsunuz. 4 0 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Habere Vize verirlerse diye başlamak gerekiyordu. 1 0 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    15 TL lik çıkış harcı AKP hükümeti sayesinde 719 TL vay be zam zam zam zam zam zam zam zam 1 0 Yanıtla
  • Çalı İlkin:
    sonrada devletimiz ülkede enflasyon yok diyor 150 tl den nasıl oldu da üç beş ay içinde 750 tl yaptınız 1 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    resmen soygundur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:13 Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:51:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan vatandaşa pasaport uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.