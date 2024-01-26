 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? - Son Dakika
Üye Girişi

Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?

Beline kırmızı kuşak bağlamak istemeyen genç kadın, "Ne böyle kırmızı kırmızı. Gereksiz bir şey. Kurban mıyım ben?" diyerek tepki gösterdi. Genç kadının anneannesi ile diyaloğu sosyal medyada en çok izlenen videolar arasına girdi.

26.01.2024 - 16:02,  Güncelleme: 16:15
Abone Ol

Sosyal medyada paylaşılan 'kırmızı kuşak' videosu dikkat çekti. X platformunda paylaşılan görüntülerde gelinlik giyen genç bir kadının, anne ve anneannesi ile konuştuğu görüldü. Kırmızı kuşak takmak istemeyen gelin adayının, annenanesi ile konuşması cep telefonu kamerasına yansıdı. Anneannesinin "Kırmızı kuşak sana ne yapıyor?" sorusuna "Izdırap veriyor" cevabı veren genç kadın çok konuşuldu.

"ADAK MIYIM BEN?"

Beline kırmızı kuşak bağlanmak isteyen genç kadın, "Zaten gereksiz bir adet. Ne böyle kırmızı kırmızı. Gereksiz bir şey. Kurban mıyım ben? Adak kurbanı boynuzlarına takarlar o şeyi. Adak mıyım ben? Tamam beni kesene kadar burada duracak mı?" diyerek ailesine tepki gösterdi. Genç kadının tepkisini aşırı bulan bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına yorum yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kullanıcılar, videonun altına "Düşünsene evlat büyütüyorsun sonra o evlat sana her şeyi haram ediyor", "Ana atalarından ne gördüyse örf, adet ve gelenek bellemiş", "Manevi duygular bitince her şey somut varlık haline dönüşür" gibi yorumlar yaptı.

Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
YORUMLAR (11)
  • HCS SONAT: doğru çokk saçma adetler var uyduruk uyduruk Yanıtla 258 105
  • mossi : kuşak bolluk bereket ve uğur için yapılır.. ozaman gelinlik ,düğünde saçma diyelim.. hanfendi direk kocayı alsın gitsin.hiç gelinlikte giymesin önce bi adamla evlenmeden önce beraber yaşasın.beğenirse öyle evlensin..bi kuşağın sana ne zararı var. yarın kocaya neler dicek bakalım:) Yanıtla 31 151
  • Korul Nuri: Seni hic bir renk kusak dizginlemez,Damada yazik olacak. Yanıtla 16 95
  • Biyo Art: Bu kadını görünce herkes aynı şeyi düşündü. Söyleyeceklerim bu kadar Yanıtla 12 85
  • Max Speed: Kendisini yaşadığı topluma ait hissetmeyenler ve özenti olarak yaşayıp şuursuzca başka milletlere dönüşen kopya bireyler için evet saçma olabilir. Eminim sen sayısız gavur adetlerini benimsemişsindir ve hepsini zevkle tatbik ediyorsundur mesela ?? 25 57
  • Yunus Acar: Annesi git evlende git senden kurtulayım.bakışalrıyla bakıyor Yanıtla 5 40
  • Seyda Ozdemir: Gelinliği öle bayıla giymişsin ama, ne o adet değil mi? Yanıtla 1 18
  • Seyda Ozdemir: Gelinliği öle bayıla giymişsin. O ne adet değil mi Yanıtla 0 14
  • Zafer El: dangalak kızım bekaretine güvenmiyor demekki Yanıtla 3 7
  • crazy pence: Daha şimdiden dırdır yapmaya başladı bunla uğraşılmaz erkek böyle şeylere gelemez boşar gider kardeşim 1 bu kadınla evlenecek erkeğe allah yardım etsin sabırlar versin boşanmalarını istemem ama yolun sonu yakın Yanıtla 2 7
Tüm yorumlar için tıklayınız

Sosyal Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:52:58. #1.12#
SON DAKİKA: Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement