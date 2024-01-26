Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?

Sosyal medyada paylaşılan 'kırmızı kuşak' videosu dikkat çekti. X platformunda paylaşılan görüntülerde gelinlik giyen genç bir kadının, anne ve anneannesi ile konuştuğu görüldü. Kırmızı kuşak takmak istemeyen gelin adayının, annenanesi ile konuşması cep telefonu kamerasına yansıdı. Anneannesinin "Kırmızı kuşak sana ne yapıyor?" sorusuna "Izdırap veriyor" cevabı veren genç kadın çok konuşuldu.

"ADAK MIYIM BEN?"

Beline kırmızı kuşak bağlanmak isteyen genç kadın, "Zaten gereksiz bir adet. Ne böyle kırmızı kırmızı. Gereksiz bir şey. Kurban mıyım ben? Adak kurbanı boynuzlarına takarlar o şeyi. Adak mıyım ben? Tamam beni kesene kadar burada duracak mı?" diyerek ailesine tepki gösterdi. Genç kadının tepkisini aşırı bulan bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın altına yorum yaptı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada kullanıcılar, videonun altına "Düşünsene evlat büyütüyorsun sonra o evlat sana her şeyi haram ediyor", "Ana atalarından ne gördüyse örf, adet ve gelenek bellemiş", "Manevi duygular bitince her şey somut varlık haline dönüşür" gibi yorumlar yaptı.