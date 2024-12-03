Giray Altınok hikayesiyle izleyenleri hüzünlendirdi: Hayatımda ilk defa bağırarak ağladım

Yaşam

Son dönemin fenomen dizisi "Prens"in başrol oyuncusu ve senaristi Giray Altınok, "İbrahim Selim ile Bu Gece" programında hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Altınok, İstanbul'a ilk geldiği günlerde yaşadığı sıkıntıları anlatarak dinleyenleri hüzünlendirdi.

"HAYATIMDA İLK DEFA BU KADAR BAĞIRARAK AĞLADIM"

Giray Altınok, yaşadığı ekonomik zorlukları şu ifadelerle anlattı:

"İstanbul'a geldiğimde çok zorluk yaşadım. Biz Ozan'la bir seferinde 3 gün yemek yemedik. O kadar para yok. Hayatımızda hiçbir şey istemeye alışık insanlar değiliz. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Babam, annem gönderir istesek ama istemeyeceğiz ya... Öleceğiz artık. Hiç unutmuyorum, zordu. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum, ağabey durumumuz yok falan.Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim bitsin bu işkence' diyorum içimden. Çıkarken 'dur dur' dedi. Koca bir poşet açtı. Makarna, yoğurt,, ekmek, içecek, salam, peynir koydu. Televizyona döndü, uzattı. Teşekkür ettim çıktım. Bakkaldan çıktım, köşeyi döndüm, hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağlamışımdır. Eve götürdüm, evde de ağladım. Boğazıma dizildi. Ama o ekmek o salam o peynir dünyanın neresinde bir daha yemek yesem o kadar tatlı bir şey yiyemem. Sonra parasını ödedik. Adamla ahbap olduk. Böyle garip bir dostluğumuz da gelişti. O gün kolay olmayacak dedim. Hakikaten de olmadı. Ama seni çok sağlam böyle tırnakları toprağa geçen biri haline getiriyor o günler. Her şeyin kıymetini biliyorsun."