Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, eşsiz manzaralar oluştu - Son Dakika
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Yaşam

Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, eşsiz manzaralar oluştu

Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, eşsiz manzaralar oluştu

Bolu'da kar yağışının ardından Gölcük Tabiat Parkı, beyaz örtüyle kaplanarak eşsiz manzaralar sundu. Tatilciler karla kaplı çam ormanları ve göl çevresinde yürüyüş yaparak eğlenceli anlar geçirdi.

27.11.2024 09:38  Güncelleme: 09:40
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BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, çam ormanlarında eşsiz manzaralar oluştu.

Bolu'da çam ormanlarıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tabiat parkında kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük'ün karla kaplı çam ormanlarının göl ile bütünleşmesi eşsiz manzaralar oluşturdu. Soğuk havaya rağmen tabiat parkına gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıp iskele üzerinde fotoğraf çekti. Bazı tatilciler de göl kenarındaki karla kaplı alanlarda kar topu oynayarak eğlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Gölcük Tabiat Parkı karla kaplandı, eşsiz manzaralar oluştu - Son Dakika

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