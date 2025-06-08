Türkiye'de faaliyetlerini yürüten bir derneğin Nijer'de vekalet yoluyla gerçekleştirdiği kurban kesimleri, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Paylaşılan görüntülerde, ayakta durmakta zorlanan bir hayvanın "Besili" olduğu yönünde açıklama yapan dernek görevlisinin, kesim işlemine onay verdiği görüldü.
Söz konusu video, bağışçıların kurbanlarının uygun koşullarda kesilmediğine dair endişeleri artırırken, sosyal medya kullanıcıları hayvanın zayıf ve güçsüz olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.
Görüntüler kısa sürede çok sayıda paylaşım alırken, derneğin uygulamaları ve denetim süreçleri de sorgulanmaya başlandı. Dernekten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yaşam › Görenler gözlerine inanamadı! ''Besili'' diye kurban için onay verdikleri hayvana bakın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)