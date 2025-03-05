Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu - Son Dakika
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Yaşam

Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde köpeklerden korkup, tek katlı evin çatısına çıkan kızıl geyik, aşağı inerken 3 metreden düşüp telef oldu. Geyiğin düşme anı cep telefonuyla görüntülendi.

05.03.2025 16:32  Güncelleme: 16:40
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Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana gelen olayda bölgede doğaya bırakılan kızıl geyiklerden biri, yerleşim yerlerine yaklaştığı sırada iddiaya göre köpeklerden korkunca, yakındaki tek katlı müstakil evin çatısına çıktı. Kızıl geyiği çatıda görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

KAFA ÜSTÜ ÇAKILDI

Bir süre çatıda kalan kızıl geyik, aşağı inerken dengesini kaybederek yaklaşık 3 metreden kafa üstü düştü. Zemine çarpan geyik yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler, kızıl geyiğin öldüğünü belirledi. Kızıl geyik inceleme sonrası götürüldü.

Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu

O ANLAR KAMERADA

Kızıl geyiğin çatıya çıktığı anlar, belde sakinleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntüde; çatıdaki geyiği görenlerin, "Atlayacak. Atlarsa yaralanır" dediği sırada hayvanın aşağı inmek için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.

Görüntü Türkiye\'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Görüntü Türkiye'den! Çatıya çıkan kızıl geyiğin acı sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serkan Yalçın:
    hemen kesin yeyin 10 numara eti var ziyan olmasın 91 39 Yanıtla
  • egeman:
    keske kesilip insanlara dagitilsaymis telef olmasindansa... 63 15 Yanıtla
  • 6490203:
    ayağı kaymasa normal atlar bişey olmazdı heralde yazık olmuş ama vadesi oraya kadarmış 29 1 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    videolar bozuk açılıyor bende mi bir sorun var 26 2 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Boynu kırıldı....burdan dönmez.....Allah rahmet eylesin... İlçenin adı Afyon'un Çatıgeyiği ilçesi olarak değiştirilsin. 5 5 Yanıtla
  • Nazife:
    offf cokk üzüldüm ?????? 5 5 Yanıtla
  • Osman A:
    Seyredeceklerine tutup bi veterinere götürselerdi ya...Sanki maç seyrediyorlar...Oda canlı kardeşim canlııııı. 4 2 Yanıtla
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