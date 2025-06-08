Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanallarına kurban sakatat ve artıkları atıldı. Mahalle sakinleri, kötü koku ve sağlık tehdidinden dolayı isyan etti.
Kurban Bayramı'nın 3.gününde Adana'dan mide bulandıran görüntüler geldi. Kurban Bayramı'nda kurban kesen bilinçsiz vatandaşlar Yüreğir ilçesine bağlı Akarcalı Mahallesi'ndeki sulama kanallarına kurban sakatatları attı.
Akarcalı mahallesinde sulama kanalları kurban sakatatları ve artıklarıyla dolup taştı. Kurban derisi, iç organları başta olmak üzere birçok artık atılan kanallarda kötü koku oluştu.
Mahallede yaşayan insanlar duruma isyan ederken; o görüntüler kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar - Son Dakika
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