Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Fatih Özkan (37) dün işleri nedeniyle merkeze gitti. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dilenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı.

ANNESİYLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞURKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Özkan, annesiyle konuşurken aniden fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.