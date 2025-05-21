Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Fatih Özkan (37) dün işleri nedeniyle merkeze gitti. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dilenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı.
Özkan, annesiyle konuşurken aniden fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika › Yaşam › Görüntülü konuşurken oğlunun ölümüne şahit oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?