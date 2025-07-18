Hatay\'da Yaralı 11 Yabani Kuş Doğaya Salındı

HATAY'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavisi yapılan 11 yabani kuş doğaya salındı.

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Mustafa Kemal Üniversitesi'nin ortak çalışması sonucu, çeşitli sebeplerle yaralanan 11 yaban kuşu, Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 5 peçeli baykuş, 1 kartal, 4 şahin ve 1 kerkenez, veteriner hekimlerin kontrolünde sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına salındı.