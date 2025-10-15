Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor

Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor
15.10.2025 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde Maruf Saidoğlu, babasından kalan 3 binden fazla fidanın hayat bulduğu alanın korunması, bakımının yapılması ve 'Abdülhamit Saidoğlu Hatıra Ormanı' olarak tescil edilmesi için çağrıda bulundu. Maruf Saidoğlu, "Rahmetli babam, bu ağaçları adeta küçük bir çocuk yetiştirir gibi büyüttü. Biz, bu ormanın bir milli servet olduğunu düşünüyor ve korunmasını istiyoruz" dedi.

İnfaz koruma memurluğundan emekli olan Abdülhamit Saidoğlu (75), 2003 yılında Savurkapı semtindeki 48 dönümlük alanı ağaçlandırarak ormana dönüştüren Şeyhmus Erginoğlu'nun tavsiyesi ile çevresindeki kayalık ve çorak alanları yeşillendirmek için fidan dikmeye başladı.

BÖLGEYİ VAHAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Saraçoğlu Mahallesi Yeniyol Caddesi'ndeki Muhammed Zırrar Asri Mezarlığı ve çevresine 20 yıl boyunca 3 binden fazla fidan diken Saidoğlu, bölgeyi adeta vahaya dönüştürdü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile çeşitli kaynaklardan temin ettiği çam, incir, zeytin ve farklı türlerdeki fidanları diken Saidoğlu, bu süreçte kendi imkanları ile sulama sistemi de kurdu. 2 kilometre uzaklıktaki Meristen Çeşmesi'nin atık suyunu yer altından döşediği plastik borularla bölgeye getiren Saidoğlu, 2023 yılında hayatını kaybetti. Abdülhamit Saidoğlu'nun ardından yeşil mirasına sahip çıkan oğlu Maruf Saidoğlu yetkililere de 'hatıra ormanı' çağrısı yaptı.

Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor

"HER BİR AĞAÇ, 20 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP"

Maruf Saidoğlu, "Başlangıçta sulaması bayağı zahmetliydi. Tenekelere su doldurulup, her bir fidan tek tek sulanıyordu. Sonra 2 kilometre uzaklıkta bulunan Meristen Çeşmesi'nin atık suyu yer altından döşenen plastik borularla alana getirildi. Boru tıkanıklıkları, kanallar açmak ve dönüşümlü sulama gibi yeni dertler getirse de artık su taşıma çilesi sona ermişti. Şu anda gördüğünüz her bir ağaç, yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip. Rahmetli babam, bu ağaçları adeta küçük bir çocuk yetiştirir gibi büyüttü. Biz, rahmetli babamın çocukları olarak, bu ormanın bir milli servet olduğunu düşünüyor ve korunmasını istiyoruz. Bu orman, çevresindeki taşlık ve kayalık alan içinde bir yeşillik adası olarak belirginleşiyor ve gerçekten takdire şayan bir başarıdır" dedi.

Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor

"YETİŞMEKTE ZORLANIYORUM"

Maruf Saidoğlu, "Babamın vasiyeti, buraya gelen insanların en azından bir dua okumasıydı. Çalışan insanlar olduğumuz için, buranın bakımı ve korunması için sadece mesai dışı ve hafta sonları fırsat bulabiliyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediyesi'nden bu ormanın korunması ve bakımı için görevli personel göndermesini talep ediyoruz. Bazı ağaçların budanması gibi ihtiyaçları var. Ben tek başıma bu işlere yetişmekte zorlanıyorum. Buraya harcanan büyük emeğin anısını yaşatmak amacıyla, bu alanın 'Abdülhamit Saidoğlu Hatıra Ormanı' olarak tescil edilmesi biz çocuklarını gerçekten çok mutlu edecektir" diye konuştu.

Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Artuklu, Mardin, Güncel, Yaşam, Tarım, Çocuk, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü Eski sevgilisini öldüresiye dövdü: Kafatasının yarısı karnının içine gömüldü
Düğmeye basıldı Fenerbahçe’den Ferdi bombası Düğmeye basıldı! Fenerbahçe'den Ferdi bombası
BM: Gazze’nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor BM: Gazze'nin yeniden yaşanabilir hale gelmesi için 70 milyar dolar gerekiyor
Kahraman güvenlik Bir anlık dalgınlık az daha ölüme neden oluyordu Kahraman güvenlik! Bir anlık dalgınlık az daha ölüme neden oluyordu
Bakan Şimşek, ABD’ye gitti 60’dan fazla toplantıya katılacak Bakan Şimşek, ABD'ye gitti! 60'dan fazla toplantıya katılacak
Mustafa Karataş’a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?
Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı Ülkenin konuştuğu İrfan Can-Archie Brown kavgasında yaşananlar ortaya çıktı

11:46
Sadettin Saran Mert Hakan’a sahip çıktı
Sadettin Saran Mert Hakan'a sahip çıktı
11:41
Minguzzi davasında çarpıcı gelişme Sanık avukatı davadan çekildi
Minguzzi davasında çarpıcı gelişme! Sanık avukatı davadan çekildi
11:23
Cenk ve İrfan Can neden kadro dışı kaldı Sadettin Saran merak edilen soruyu yanıtladı
Cenk ve İrfan Can neden kadro dışı kaldı! Sadettin Saran merak edilen soruyu yanıtladı
11:23
Kabine toplanıyor Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada
10:59
MHP’li vekilin sözlerine kızan Türkeş’in kızı, salonu terk etti
MHP'li vekilin sözlerine kızan Türkeş'in kızı, salonu terk etti
10:52
İş insanı Abdullah Kiğılı açık açık uyardı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor
İş insanı Abdullah Kiğılı açık açık uyardı: 6 ay sonra ürün bulamayacağız, bizi felaket bekliyor
10:27
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 11:59:39. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyaya örnek olacak hikaye! Evlat gibi büyüttü, şimdi korunmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.