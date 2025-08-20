Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde Restorasyon Tamamlandı - Son Dakika
Yaşam

Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde Restorasyon Tamamlandı

20.08.2025 14:00
Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Hazreti Ukkaşe Türbesi'nin restorasyonu 14 ayda tamamlandı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde hasar gören Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki Durmuşlar Mahallesi'nde bölgeye hakim bir noktada yer alan Hazreti Ukkaşe Türbesi'nde 14 ay süren restorasyon çalışmaları sona erdi. Depremlerde türbenin revakları, cami, danışma büroları, çarşı, yeme-içme, kurban kesim yeri, aşevi, dinlenme ve seyir terası tamamen yıkılmıştı.

14 AYDA TAMAMLANDI

Restorasyon çalışmalarının Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje kapsamında yürütüldüğünü söyleyen Ökkeş Baba Vakfı Başkanı Süleyman Arslan, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Adana bölgesinde Ukkaşe Hazretleri olarak anılan ve yer yer Ökkeş Baba Türbesi olarak bilinen yerdeyiz. Türbe, yaşamış olduğumuz asrın felaketinde depremde çok büyük hasar aldı. Sadece Ukkaşe Hazretlerinin orijinal türbesinin bulunduğu ve geçmişi 500 yıldan fazla olduğu bilinen kendi kubbesine depremde herhangi bir şey olmadığı gibi sandukasına da taş bile düşmedi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz proje aşamasında makamı türbeyi ön plana çıkaracak şekilde değiştirilerek türbe ön plana çıkarılmıştır. Restorasyon çalışması 14 ay sürmüştür" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Gaziantep, Nurdağı, Deprem, Yaşam

12:17
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
12:37
Memur zammı için son dönemece girildi! Bakan Işıkhan'dan milyonlara mesaj var
