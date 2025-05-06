Hıdırellez'de Hz. Hızır Türbesi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Yaşam

Hıdırellez'de Hz. Hızır Türbesi'ne Ziyaretçi Akını

Samandağ'da Hıdırellez etkinlikleri nedeniyle birçok kişi Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti.

06.05.2025 00:00
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HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu. Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Hıdırellez'de Hz. Hızır Türbesi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hıdırellez'de Hz. Hızır Türbesi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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