Hıdırellez'de Hz. Hızır Türbesi'ne Ziyaretçi Akını

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Hıdırellez nedeniyle Hz. Hızır Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Her yıl 5 ve 6 Mayıs günlerinde kutlanan Hıdırellez nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret etti, dualar okuyup, dilek tuttu. Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar daha sonra sahile inip yakılan ateşin üzerinden atladı ve kağıda yazdıkları dileklerini denize attı.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),