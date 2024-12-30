İBB açıkladı: İstanbulkart sahiplerine ücretsiz oldu - Son Dakika
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Yaşam

İBB açıkladı: İstanbulkart sahiplerine ücretsiz oldu

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İBB, 1 Ocak'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacağını duyurdu. Ayrıca, yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü için ulaşımda ek seferler, güvenlik önlemleri ve acil durum hazırlıkları alındı.

30.12.2024 18:29  Güncelleme: 19:51
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yılbaşı kapsamında 1 Ocak'ta kendi bünyelerindeki toplu taşıma araçlarının kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için ücretsiz olacağını bildirdi.

METRO HATLARI 24 SAAT HİZMET VERECEK

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk gününde İstanbulluların rahat ve güvenli deneyim yaşaması için ulaşım, güvenlik ve olası acil durumlara karşı bazı önlemler alındı. İETT, 31 Aralık gecesi 25 hatta 304 ek sefer düzenlerken metrobüs için 221 ek sefer planlandı. Metro hatlarının büyük bir kısmının 24 saat hizmet vermesi, tramvay ve füniküler hatlarının 1 Ocak saat 02.00'ye kadar çalışması planlandı. Şehir Hatlarının da yoğunluk durumuna göre ek seferler düzenlemesi bekleniyor.

İSTANBULKART SAHİPLERİNE ÜCRETSİZ HİZMET

Resmi tatil kapsamında 1 Ocak günü toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek. İBB'nin "ALO 153 Çözüm Merkezi" yılbaşı gecesi boyunca aranabilecek

İBB açıkladı: İstanbulkart sahiplerine ücretsiz oldu

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Son Dakika Yaşam İBB açıkladı: İstanbulkart sahiplerine ücretsiz oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ayhan Murat:
    sabaha kadar içen chp gençlerine yapmış yine kıyağını ekRUM yalanoğlu 76 82 Yanıtla
    Serkan Yalçın:
    Ekrem İmamoğlu seni biblesin 1 0
    SnOW gRaiN:
    meee meee 0 0
    Byaydin Yeniden:
    O.Ç. A.M. değiller en azından 0 0
  • Çelikk:
    İstanbul da hanzolar sever 44 12 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal ekonbaskanim senin o cukunu yesin oe 11 12 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Ayhan Murat,üzelme pudra şekeri çekenlerde dahil...Bedava ulaşıma... 8 8 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Bizde bişey zannettik, tırışkadan nağmeler 8 1 Yanıtla
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