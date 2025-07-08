İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı\'nı hizmetten kaldırıyor

İstanbul'da yaşayan vatandaşları doğrudan ilgilendiren önemli bir karar alındı.

İSTİNYE-ÇUBUKLU ARABALI VAPUR HATTI HİZMETTEN KALDIRILIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları tarafından işletilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın Temmuz ayı sonunda kapatılacağını duyurdu. Arabalı vapur yerine yolcu taşımacılığına özel olarak hizmet verecek olan Deniz Dolmuş seferleri başlatılacak.

TRAFİĞE TAKILMAK İSTEMEYENLERİN TERCİHİYDİ

Hafta içi Sarıyer ve Beykoz ilçeleri arasında karşılıklı 46'şar sefer gerçekleştirilen hat, iki yaka arasında trafiğe takılmak istemeyen vatandaşların tercihi oluyordu. Bundan sonraki süreçte araçlarıyla Avrupa ya da Anadolu Yakası'na geçmek isteyen vatandaşlar; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ya da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanmak zorunda kalacak.