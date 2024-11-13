İki ünlü markanın balları sahte çıktı

Yaşam

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe sahtekarlık yapan firmaları "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı altında iki ayrı liste olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa ediyor. Bakanlık, ayrıca bu firmaların sektörde faaliyet gösterdiği markalar ile işyeri adreslerini de duyurarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

Gıdada hile yapan firmalara her gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan bu firmalara ilişkin yeni listeler yayımladı. Listeye 12 Kasım'da iki yeni firma eklendi.

2 MARKADA HİLE ÇIKTI

Zincir marketlerde de satılan firmalara ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. 12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Bakanlık, önceki listede gıda sahtekarlarının dönerde dil kullandıklarını bildirmişti.