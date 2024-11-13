İki ünlü markanın balları sahte çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İki ünlü markanın balları sahte çıktı

Geniş Video İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye 12 Kasım'da iki yeni firma eklendi. Zincir marketlerde satılan iki ünlü markanın ballarında tağşiş ve taklit tespit edildi.

13.11.2024 09:22  Güncelleme: 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe sahtekarlık yapan firmaları "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" başlığı altında iki ayrı liste olarak "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa ediyor. Bakanlık, ayrıca bu firmaların sektörde faaliyet gösterdiği markalar ile işyeri adreslerini de duyurarak vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.

Gıdada hile yapan firmalara her gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını riske atan bu firmalara ilişkin yeni listeler yayımladı. Listeye 12 Kasım'da iki yeni firma eklendi.

2 MARKADA HİLE ÇIKTI

Zincir marketlerde de satılan firmalara ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. 12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

İki ünlü markanın balları sahte çıktı

Bakanlık, önceki listede gıda sahtekarlarının dönerde dil kullandıklarını bildirmişti.

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
İki ünlü markanın balları sahte çıktı
İki ünlü markanın balları sahte çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İki ünlü markanın balları sahte çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
09:23 İki ünlü markanın balları sahte çıktı İki ünlü markanın balları sahte çıktı
08:49 Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu Ödüllü genç balerin evinde ölü bulundu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
15:47 Van Bronckhorst’tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor Van Bronckhorst'tan neşter: Beğenmediği futbolcuların kalemini kırıyor
15:45 Özgür Özel: Serdar Ortaç’ı ifadeye davet ederken, Ahmet Özer’in kapısını kırdılar Özgür Özel: Serdar Ortaç'ı ifadeye davet ederken, Ahmet Özer'in kapısını kırdılar
15:36 Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
15:35 Tosuncuk’tan Şok İtiraflar Tosuncuk'tan Şok İtiraflar
15:28 Kızıl Goncalar’da Atatürk sahnesi gündem oldu Kızıl Goncalar'da Atatürk sahnesi gündem oldu
15:25 Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti Anıtkabir paylaşımıyla bütün ön yargıları yerle bir etti
15:22 Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarının programı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 11:02:31. #1.12#
SON DAKİKA: İki ünlü markanın balları sahte çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.