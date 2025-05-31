İkinci Evladını Kaybeden Baba Konya'da Yaşadığı Acıyı Anlattı - Son Dakika
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Yaşam

İkinci Evladını Kaybeden Baba Konya'da Yaşadığı Acıyı Anlattı

İkinci Evladını Kaybeden Baba Konya\'da Yaşadığı Acıyı Anlattı
31.05.2025 16:09
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Baba Ramazan Taşkın, ikinci çocuğunun hastanede yaşam savaşı verdiğini ve okul güvenliğini sorguladı.

'13 AY ARAYLA İKİNCİ EVLADIMIN ACISINI YAŞIYORUM'

Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10), babası Ramazan Taşkın, "13 ay arayla ikinci evladımın acısını yaşıyorum. Geçen yıl nisan ayında 8'inci sınıf öğrencisi oğlum Mustafa, okulda kantin sırasından çıkarken arkadaşıyla kavga ediyor. Öğretmen, çocukları ayırıyor. Mustafa sonra düşüp, bayılıyor. Kalp ritim bozukluğu olduğundan dolayı olduğu yerde ölüyor" dedi.

'BEYNİNDE ÖDEM OLUŞTUĞU İÇİN AMELİYAT OLDU'

Oğlu Yusuf Taşkın'ın yaşam savaşı verdiğini söyleyen baba Taşkın, "Çocuğum yaşam savaşı veriyor. Çocuğumun canı yanmasın diye Allah'a yalvarıyorum. Çocuğumun bu haline gelmesine sebep olan arkadaşının cezai ehliyeti olmadığı için bir işlem yapılamıyor. Ailesi hakkında da olsa bir işlem yapılsın istiyorum. Bugün benim başıma gelen, yarın başkasının da başına gelebilir. Yusuf'um dün beyninde ödem oluştuğu için ameliyat oldu. Sınıf öğretmenini, koridorun nöbetçi öğretmeni yapmışlar. Okul ziline 15 dakika kala görev yerini terk etmiş. En başta o nöbetçi öğretmenden ve okul yönetiminden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Konya, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İkinci Evladını Kaybeden Baba Konya'da Yaşadığı Acıyı Anlattı - Son Dakika

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