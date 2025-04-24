İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı - Son Dakika
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Yaşam

İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı

İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı

Meme kanserini yenen ve ardından beyninde tümör tespit edilen Şimal, mücadelesinden güçlenerek çıktı. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan sanatçı, sosyal medyada paylaştığı pozuyla takipçilerine, ''Maşallah demeyi unutmayın!'' mesajını verdi.

24.04.2025 09:45
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Zorlu hastalık sürecine karşı verdiği mücadeleyle takdir toplayan sevilen şarkıcı Şimal, yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun ve yorucu bir tedavi sürecinden geçti. Kemoterapi ve radyoterapi gören başarılı sanatçı, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı

Ancak bu süreç Şimal için burada sona ermedi. Rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör tespit edilen sanatçı, hayata tutunma mücadelesini bir kez daha kararlılıkla sürdürdü ve kanserle verdiği savaşta ikinci kez galip geldi.

İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sağlık durumuna dair gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Şimal, umut veren paylaşımlarına bir yenisini ekledi. İstanbul'daki güzel havayı fırsat bilerek dışarı çıkan sanatçı, güneşli bir kareyle birlikte yaptığı paylaşımda şu notu düştü: "Bu güzel havayı kaçıramazdım. Maşallah demeyi unutmayın olur mu?

Şimal'in yeniden sahnelere dönmek için gün saydığı da gelen bilgiler arasında.

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Son Dakika Yaşam İkinci kez kanseri yenen Şimal son halini paylaştı - Son Dakika

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