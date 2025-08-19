İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye\'de açım diyen yalan söylüyor

Bir sokak röportajında konuşan vatandaşın sözleri gündem oldu. Türkiye'de bolluk olduğunu savunan vatandaş, ekonomik sıkıntıların abartıldığını dile getirdi. Vatandaş, "Açım diyen yalan söylüyordur. Türkiye'de olan bolluk dünyanın hiçbir bölgesinde yok" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 3 BİN TL ALIYORUM"

İnşaat işçisi olduğunu söyleyen vatandaş, kazancıyla ilgili "Ben inşaat işçisiyim, günlük 3 bin TL yevmiye alıyorum. Ayda 90 bin TL yapar. Bankacı, doktor bu maaşı almıyordur" dedi.