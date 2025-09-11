İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı - Son Dakika
İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı

İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı
11.09.2025 17:27
İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı
Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmada, yemek yerken boğazına et parçası kaçan bir vatandaş, işletme müdürünün yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata döndü. O anlar ise kameralarca kaydedildi.

Kırklareli'nde yemek yerken boğazına et parçası kaçan vatandaş, işletme müdürünün yaptığı Heimlich manevrası sayesinde hayata tutundu.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında faaliyet gösteren bir firmanın yemekhanesinde edinilen bilgiye göre, iş başvurusu için firmaya gelen bir vatandaş, öğle saatinde yemeğe davet edildi.

İŞ BAŞVURUSUNDA YEDİĞİ YEMEK ZEHİR OLDU

Yemek sırasında et yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş bir anda nefes almakta zorlandı, fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrası ile boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşa müdahale etti.

HİEMLİCH MANEVRASIYLA HAYATA DÖNDÜ

Gül'ün hızlı müdahalesi sonucu boğazındaki et parçası çıkarılan vatandaş yeniden nefes almaya başladı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları anlatan işletme müdürü Halil İbrahim Gül, Heimlich manevrasının önemine dikkat çekerek, "Yemek sırasında misafirimizin soluk borusuna et parçası kaçtı. Bir anda yüzü morardı ve nefes alamadı. Hemen Heimlich manevrası ile müdahale ederek boğazındaki parçayı çıkarttık. Şu an sağlık durumu gayet iyi" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı - Son Dakika

SON DAKİKA: İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı - Son Dakika
