İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında!

Türk televizyonculuğunun usta ismi, gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor!

Uzun yıllardır televizyon haberciliğinde fark yaratan, ilkeli ve samimi duruşuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen İsmail Küçükkaya, haberin nabzını TV100 ekranlarında tutacak.

Gündemi belirleyen yorumları, haberin merkezinden aktardıkları, adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye'nin nabzını tutan "İsmail Küçükkaya ile Yenigün", 13. sezonuyla ekranlara geliyor.

İsmail Küçükkaya ile Yenigün" Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de!