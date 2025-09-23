İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında! - Son Dakika
Yaşam

İsmail Küçükkaya, Yeni Programıyla tv100 Ekranlarında!

23.09.2025 10:50
Türk televizyonunun deneyimli ismi İsmail Küçükkaya, yeni programı "İsmail Küçükkaya ile Yenigün" ile tv100 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İlkeli ve samimi haberciliğiyle tanınan Küçükkaya, gündemi belirleyen yorumlarıyla Türkiye'nin nabzını tutacak. Program, hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de.

Türk televizyonculuğunun usta ismi, gazeteci İsmail Küçükkaya, tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor!

Uzun yıllardır televizyon haberciliğinde fark yaratan, ilkeli ve samimi duruşuyla izleyicilerin gönlünde yer edinen İsmail Küçükkaya, haberin nabzını TV100 ekranlarında tutacak.

Gündemi belirleyen yorumları, haberin merkezinden aktardıkları, adil ve tarafsız haberciliğiyle Türkiye'nin nabzını tutan "İsmail Küçükkaya ile Yenigün", 13. sezonuyla ekranlara geliyor.

İsmail Küçükkaya ile Yenigün" Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah 08.00'de tv100'de!

Kaynak: TV100

Son Dakika Yaşam

10:24
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası ilk açıklama
Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası ilk açıklama
09:37
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim
Erdoğan: Hamas'ı terör örgütü olarak görmüyorum, 20 yıl önce de aynı cevabı vermiştim
09:33
Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı görenler "Yok artık" diyor
Altın fiyatları çıldırdı: Son rakamı görenler "Yok artık" diyor
08:59
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye
Gökçek'ten gece yarısı olay paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
08:46
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu
Otomobildeki vergi kararı sonrası zamlanacak ve indirim gelecek modeller belli oldu
08:23
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması 13 kişi gözaltına alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması! 13 kişi gözaltına alındı
