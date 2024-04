İsmailağa Cemaati\'nin yeni lideri belli oldu

ferhat eser:

Ettiğiniz hayır duaları için Allah razı olsun yardım varsa Allah razı olsun herseye eyvallah ama bir günde çıkıp cumhuriyetin kurucusu ATATÜRK için tüm türkiyede tüm dergahlarda tüm camilerde mevlit okutun gönülleri kazanın

105 165 Yanıtla

ahmet yılmaz: sidikle abdest alınmaz... 96 49

Aslan Kral: Ömrü din karşıtlığıyla geçmiş, müslüman olmadığını defalarca deklare etmiş bir şahsa neden müslüman ritüelleriyle mevlit okutulsun, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. 83 46

mustafa sagdic: ahmet gel benim dolumle al 39 71

baba yorgun yorgun: Anıtkabire gidenler nedne okumuyor acaba bir düşün bakayım kur an kerim okunduğu okuma diyenmi var size çelenk koy salak gibi geri dönerler neden mezar odasına bu halk giremiyor düşün bakayım ölü mezar başına geleni görür duyar ölü 7 kat yukarıda olanı görmez duymaz göremez sadece boş mermere çelenk koy sonra çıkıp de ataturk beni gördü he gördü seni bu jadar cahil düşünen salak millet işte sende git Anıtkabire kur an kerim oku 36 25