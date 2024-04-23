İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu - Son Dakika
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Yaşam

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

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İsmailağa Cemaati'nin vefat eden lideri Hasan Kılıç'ın yerine geçen ismi belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, Hasan Kılıç'ın cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu.

23.04.2024 21:18  Güncelleme: 21:44
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İsmailağa Cemaati'nin 93 yaşındaki lideri Hasan Kılıç'ın önceki gün hayatını kaybetmesi sonrası cemaatin yeni lideri belli oldu. İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan Hoca'nın tayin edildiğini açıkladı.

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti. Kılıç için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze merasimine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu

İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN YENİ LİDERİ BELLİ OLDU

İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini duyurdu. Topçu, cami bahçesindeki konuşmasında, "Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim." ifadelerini kullandı.

İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
Fikri Doğan
İsmailağa Cemaati\'nin yeni lideri belli oldu
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam

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Son Dakika Yaşam İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (17)

  • ferhat eser: Ettiğiniz hayır duaları için Allah razı olsun yardım varsa Allah razı olsun herseye eyvallah ama bir günde çıkıp cumhuriyetin kurucusu ATATÜRK için tüm türkiyede tüm dergahlarda tüm camilerde mevlit okutun gönülleri kazanın 105 165 Yanıtla ahmet yılmaz: sidikle abdest alınmaz... 96 49 Aslan Kral: Ömrü din karşıtlığıyla geçmiş, müslüman olmadığını defalarca deklare etmiş bir şahsa neden müslüman ritüelleriyle mevlit okutulsun, bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. 83 46 mustafa sagdic: ahmet gel benim dolumle al 39 71 baba yorgun yorgun: Anıtkabire gidenler nedne okumuyor acaba bir düşün bakayım kur an kerim okunduğu okuma diyenmi var size çelenk koy salak gibi geri dönerler neden mezar odasına bu halk giremiyor düşün bakayım ölü mezar başına geleni görür duyar ölü 7 kat yukarıda olanı görmez duymaz göremez sadece boş mermere çelenk koy sonra çıkıp de ataturk beni gördü he gördü seni bu jadar cahil düşünen salak millet işte sende git Anıtkabire kur an kerim oku 36 25 Selami Karagülle: Siz 7/24 dine diyanete cemaatlere küfür edin sonra Çıkıp tüm Türkiye’de Atatürk için dua etsinler pardon sizin eliniz ağzınız yok mu dua ettinizde size engel mi olundu açın elinizi sabahtan akşama kadar 24 saat dua edin kimse size niye dua ediyorsunuz demez 27 16
  • Kemal Demir: Cübbeli Ahmet hoca nın hakkı değil miydi? Cemaatten de attınız adamı. 75 47 Yanıtla
  • ramazan bacı: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. 65 44 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin: Kim nasıl yaşarsa öyle ölür nasıl ölür ise öyle dirilir Allah'ın katında torpil yoktur herkes bu dünyada ne ekerse ahirette onu biçecek 93 13 Yanıtla
  • Salih Kılıç: siyasi parti liderleri hayırlı olsuna giderler artik 41 17 Yanıtla
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