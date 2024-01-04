 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı

İstanbul'un ünlü turistik mekanlarından Yerebatan Sarnıcı'nda, turistlerin suya attığı madeni dolar ve euroları toplamak için vatandaşlar harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, dolar ve euro kurunun yüksek olduğu günlerde tartışmalara neden oldu.

04.01.2024 - 17:33,  Güncelleme: 17:37
Abone Ol

İstanbul'un ünlü turistik mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler geldi. Sarnıcı ziyaret eden bazı vatandaşlar, turistlerin dilek tutmak için suya attığı madeni dolar ve euroları toplamaya çalıştı.

TURİSTLERİN ATTIĞI PARALARI TOPLADILAR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden bazı vatandaşların, turistlerin suya attığı paraları toplamaya çalıştığı görüldü.

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar

Güncel dolar/TL kurunun 29.78 ve güncel euro/TL kurunun ise 32.58 olduğu şu günlerde, Yerebatan Sarnıcı'ndan gelen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

İşte görüntülere gelen bazı yorumlar:

İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar
İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar
İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar
İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar
İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan skandal görüntüler: Turistlerin attığı dolar ve euroları topladılar
Yerebatan Sarnıcı\'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Yaşam
YORUMLAR

Yerebatan Sarnıcı, İstanbul, turist, Turizm, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı - Son Dakika


18:06
Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41
CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33
Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
17:14
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi

Son Dakika
18:06 Kanlı saldırı sonrası Devrim Muhafızları'ndan bildiri: Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş hiçbir zaman sönmeyecek
17:41 CHP, Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
17:35 Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan futbolcu Arda'nın öğrencisi oldu
17:33 Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı
17:14 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: Kadın cinayetlerinde suçu ispat edilenin cezası idam olmalı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 18:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement