Yerebatan Sarnıcı\'ndan çarpıcı görüntüler: Turistlerin attığı paralar toplandı

İstanbul'un ünlü turistik mekanlarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'ndan çarpıcı görüntüler geldi. Sarnıcı ziyaret eden bazı vatandaşlar, turistlerin dilek tutmak için suya attığı madeni dolar ve euroları toplamaya çalıştı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden bazı vatandaşların, turistlerin suya attığı paraları toplamaya çalıştığı görüldü.
Güncel dolar/TL kurunun 29.78 ve güncel euro/TL kurunun ise 32.58 olduğu şu günlerde, Yerebatan Sarnıcı'ndan gelen görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.
İşte görüntülere gelen bazı yorumlar:
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