İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı

Geniş Video İzle

İBB'nin Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddiaları sonrası İstanbul Valiliği'nden dikkat çeken bir uyarı geldi. Yazıda, personelden isim ve imza alınması, izin saatlerinin mesaiye eklenmesi gibi uygulamaların doğru olmadığı belirtilerek "Genelgenin ruhu, ibadet özgürlüğünü engellememek ve işler aksamadan yeterli personel bulundurulmasını sağlamaktır" denildi.

27.01.2025 13:59  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Cuma namazına giden personele belge imzalattığı ve ek mesai yaptırdığı iddiaları sonrası kentteki kamu kurumlarına yazı gönderdi.

"CUMA NAMAZI SAATİNİN..."

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, "Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 Sayılı Genelgesi ile Anayasa ve ilgili mevzuatla güvence altına alınan dini inanç hürriyetinin bir gereği olarak, cuma namazı saatinin mesai saatlerine denk gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan isteyenlere mesai kaybına neden olmaksızın izin verildiği ilgili yazımızla bildirilmişti." ifadelerine yer verildi.

"YETERLİ PERSONEL BULUNDURUN"

Buna karşın uygulamada birtakım aksaklıkların olduğu, personel isim ve imzasının alınması, izin saatlerinin hafta içi mesai saatlerine ilave edilmesi gibi farklı uygulamaların görüldüğü belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi: "Genelgenin ruhu, dini inanç hürriyetinin gereği olarak ibadet etmeye gitmenin engellenmemesini, mesai kaybına neden olmamak ifadesi; tıpkı idari izinlerde olduğu gibi yeterli sayıda personel bulundurularak işlerin aksamamasının sağlanmasını ifade etmektedir. Bu kapsamda, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2016/1 sayılı Genelgesi'nin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda uygulanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

İşte kurumlara gönderilen o yazı;

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı
İstanbul Valiliği\'nden İBB\'ye \'Cuma namazı\' uyarısı

Davut Gül, İstanbul, Politika, Güncel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Ümit Aydın:
    SAYIN VALİ KUTLUYORUM SİZİ. 145 204 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    niye namazini benim paramla kiliyor ki sevap onaysa parada ona ait olmali 169 178 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Batandaşın vergileri ile sevap işlenmez. Görev başında çalışan kişilerin cuma namazı kılanlardan daha sevaptır. İşimize gücümüze bakın. Zaten devlet dairelerini camiye çevirmişsiniz ayaklarında terlikle ınrıkla geziyorlar. Dairelerde memur yok. nerde diyorsun? ya namazda ya abdesde. Sen benim vergilerin ile sevap işlediğini sanıyorsun tam tersine günaha giriyorlar kul hakkına giriyorlar 192 121 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    cuma İslâm alemi müslüman ülkelerin tatil günü dür biz kimin ibadet gününü tatil ilan ettik? 145 154 Yanıtla
  • Kemal oz:
    Ulan ne kadar imansız varmış şu haber sitesinde... 123 117 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bak ülkenin son probleminde cozeceksiniz sonra ne yapacaksınız sıkılırsiniz 53 25 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Az Alıyorlar ya 44 23 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    İstanbul da özel şirket ler cuma ya gitmeye izin vermiyenler var çorap sektör ünde bunlarda el atın sayın vali 43 16 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    e simdi x gitmiyor y gidiyor ( ya da gidiyor gorunuyor ) o x kisinin digerleri hakkina giriyor eger x erken cikmiyor ya da ertesi is gunu 1 saat falan gec gelemiyorsa 14 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TABİİİ 3 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:44:23. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Valiliği'nden İBB'ye 'Cuma namazı' uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.