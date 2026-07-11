İznik'te Roma Hamamı Çöplüğe Döndü - Son Dakika
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İznik'te Roma Hamamı Çöplüğe Döndü

İznik\'te Roma Hamamı Çöplüğe Döndü
11.07.2026 11:13
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İznik'teki tarihi Roma hamamı kalıntıları çevre kirliliği içinde kalırken, temizlik çağrısı yapıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde 2020 yılında temel kazısıyla ortaya çıkarılan Roma hamamının kalıntısı adeta çöplüğe döndü. Çevre sakinlerinden Ümit Ulutaş, yetkililere çağrıda bulunarak, "Buranın temizlenmesi ve ziyarete açılması lazım" dedi.

İlçenin Atatürk Caddesi'nde 1255-1256 yıllarında Bizans İmparatoru II. Thedoros Laskaris tarafından inşa edilen Aziz Tryphonos Kilisesi'ne 50 metre mesafedeki inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar gün ışığına çıktı. İnşaat sahipleri, durumu İznik Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Müdürlükte görevli arkeologlar ve sanat tarihçileri, incelemede bölgenin hamam olarak kullanıldığını tespit etti. 600 metrekare alanda yapılan incelemelerde, hamam kalıntılarının yanı sıra renkli seramik parçalara da rastlandı.

Ancak çevre düzenlemesi yapılmayan alan, adeta çöplüğe döndü. Bölgeye atılan çöpler ve yiyecek artıkları dikkat çekiyor. Kalıntıların zaman içinde daha fazla tahrip olabileceği endişesi taşıyan bölge sakinleri, bir an önce gerekli çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyor.

'TEMİZLENEREK ZİYARETE AÇILMASI LAZIM'

Yetkililere çağrıda bulunan çevre sakinlerinden Ümit Ulutaş, "Bu ilçe tarihi açıdan zengin bir ilçe ve burası 2020 yılında bir inşaat kazısında ortaya çıkan bir yer ve atıl durumda. Çöplük olarak kullanılıyor. Bir gün içinde burayı tertemiz yapıp, halka açabilirler. Buranın temizlenmesi ve ziyarete açılması lazım" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, 3. Sayfa, Kültür, İznik, Çevre, Yaşam, Roma, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İznik'te Roma Hamamı Çöplüğe Döndü - Son Dakika

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