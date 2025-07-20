BURSA'nın Kestel ilçesine bağlı 722 yıllık tarihe sahip, kırsal Kozluören Mahallesi'nde 524 yıldır gerçekleştirilen gelenekle, kadınlar bir günlüğüne yönetimi devraldı. Muhtarın eşi muhtarlığı, bakkalın eşi esnaflığı devralırken, erkekler ise mehter takımıyla mahalle sınırlarının dışına çıkarıldı. Yağlı güreş şenlikleriyle eğlenen erkeklerin mahalleye girmemesi için de jandarma nöbet tuttu.

Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde yapılan, geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve 'Kadınların bir günlük saltanatı' olarak değerlendirilen şenlikler bu yıl coşkuyla kutlandı. 'Kozluören Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği' kapsamında sabah saatlerinde, çocuklar hariç tüm erkekleri, mehter takımı eşliğinde mahallenin dışına gönderen kadınlar, yönetimi devraldı. Adet gereği yılda bir gün, köy muhtarının hanımı eşinin yerine muhtarlık işlerine bakarken, azaların eşleri ise kadın muhtara yardımcı oluyor. Köyün temel gıda maddelerini karşılayan köy bakkalı ve kahvehaneyi ise bir günlüğüne kadınlar işletiyor. Gün içinde kahvede oyun oynayan, çay içen kadınlar, çeşitli illerden gelen kadınlara daha önceden hazırladıkları, etli bulgur pilavı ve ayran ikram etti.

Akşam saatlerine kadar mahalleye girişleri yasak olan erkekler ise zamanlarını mahalle dışında düzenledikleri güreş şenliklerini izleyip, gelen davetlileri ağırlamakla geçirdi.

'İKİ TARİHİ GELENEĞİ BİRDEN YAŞATMIŞ OLUYORUZ'

Tarihi etkinlik hakkında konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Kozluören'de yıllardır geleneksel hale gelmiş güreşlerimiz ve etkinliklerimiz vardı. Yaklaşık 15-16 yıl ara verilmişti. Geçtiğimiz yıl, ilk olarak 523'üncüsünü gerçekleştirmiştik. Şimdi ise yine aynı heyecanla, 524'üncüsü düzenlenen geleneksel etkinliğimizi, tarihe uygun bir şekilde devam ettirmeye başladık. Hem güreş etkinliğini hem de köyümüzü kadınlara teslim ederek, iki tarihi geleneği birden yaşatmış oluyoruz" dedi.

'KADINLARIMIZA MAHALLEYİ BİR GÜNLÜĞÜNE TESLİM EDİYORUZ'

Gelenekleri bugün de yaşatmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kozluören Mahalle Muhtarı Mehmet Çalışkan, "524'üncüsünü düzenlediğimiz Kestel Kozluören Yağlı Güreşleri kapsamında, mahalle muhtarı olarak eskiden gelen geleneğimizi tekrar canlandırmak adına, kadınlarımıza bir günlüğüne mahalleyi teslim ediyoruz. Biz erkekler ise köyün dışındaki güreş etkinliğine gidiyoruz" diye konuştu.