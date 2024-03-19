İstanbul Fatih'te kafede oturan vatandaşlar, bir tebliğci tarafından oruç tutmadıkları için uyarıldı. "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyen tebliğcinin görüntüleri kafede oturan vatandaşlardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Paylaşılan videonun altına "Anlatan da dinleyen de hoşgörülü olunca hiçbir sorun çıkmıyor", "Sana ne! Sanki Allah'a birlikte hesap vereceksiniz", "Söyledikleri doğru fakat uyarı şekline bir şey diyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Yaşam › Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı - Son Dakika
İstanbul'da hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, ailesi, yakınları ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da törende konuşma yaptı.
Hakkari'de Depin mevkisinde düşen çığlar nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolu kapandı. Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri önlem aldı. Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında araçlar bekliyor. Çalışmalar sürerken yeni çığlar meydana geldi. Tır sürücüsü Yaver Alpahan, çığlar nedeniyle yolda beklediklerini belirtti.
Doğu Rusya'nın Amur bölgesinde bulunan bir altın madeninde yaşanan çökme sonucunda en az 13 madenci mahsur kaldı. Kurtarma operasyonu başlatıldı ancak zorluğu ve riskler nedeniyle sürecin zaman alabileceği belirtildi. Kazanın nedeni henüz açıklanmadı ve maden endüstrisindeki işçi güvenliği konusundaki denetimlerin önemi bir kez daha vurgulandı.
Bitlis'te günlerdir etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir taş ev yıkıldı. Bitlis merkeze bağlı Taş Mahallesi'nde bulunan tek katlı taş ev, yağmur yağışıyla birlikte yıkıldı. Evde kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Elazığ Belediyesi, Ramazan Etkinlikleri kapsamında çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukların; eğlenceli bir Ramazan akşamı yaşamalarını sağlıyor. Çocuk etkinlik alanında ücretsiz olarak düzenlenen programlarda çocuklar çeşitli oyun aletleri, animasyon gösterileri ve şişme oyun parkurunda Ramazan ayı boyunca eğlenceli vakit geçirebiliyorlar.
On bir ayın sultanı Ramazan ayı Eyüpsultan'da birbirinden önemli etkinlikler ve programlarla dolu dolu geçiyor. İftar programları, söyleşiler, konserler ve çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yanında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarı da vatandaşların uğrak noktası oluyor. 60'ın üzerinde seçkin yayınevinin stant açtığı fuara her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösteriyor.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 18 yaşındaki Nehir, sevgilisiyle annesinin kaçtığını ve kendisine hakaretler ettiğini canlı yayında anlattı. Genç kızın şaşırtıcı açıklamaları stüdyodakileri dehşete düşürdü.
Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, F.B. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü F.B. ile otomobilde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan A.B'nin durumu ağır.
Edirne Belediyesi tarafından Abdi İpekçi Caddesi'nde yapılan Pati Park, köpeklere özel oyun alanları ve eğitim çalışmaları için hizmete girdi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayvanseverlerin taleplerini değerlendirerek bu park projesini hayata geçirdiklerini belirtti. Parkta köpeklerin daha özgürce vakit geçirebileceği ve sosyalleşebileceği bir ortam sağlandı. Açılış törenine mahalle sakinleri ve hayvanseverler katıldı.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Vatan Mahallesi mitinginde 72 bin metrekarelik Botanik Park projesini duyurdu. Parkta endemik bitkiler, dinlenme ve piknik alanları yer alacak.
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