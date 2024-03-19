Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı - Son Dakika
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Yaşam

Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı

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İstanbul Fatih'te bir tebliğci kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyerek uyardı. O anlar kafedeki vatandaşlardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

19.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:16
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İstanbul Fatih'te kafede oturan vatandaşlar, bir tebliğci tarafından oruç tutmadıkları için uyarıldı. "Allah bazılarını cennete alacak bazıları cehenneme" diyen tebliğcinin görüntüleri kafede oturan vatandaşlardan biri tarafından saniye saniye kaydedildi. O ana ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"SANKİ ALLAH'A BİRLİKTE HESAP VERECEKSİNİZ"

Paylaşılan videonun altına "Anlatan da dinleyen de hoşgörülü olunca hiçbir sorun çıkmıyor", "Sana ne! Sanki Allah'a birlikte hesap vereceksiniz", "Söyledikleri doğru fakat uyarı şekline bir şey diyemem" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı

Dini, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kafede oturan insanları oruç tutmadıkları için böyle uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ali Yıldız: Millete 11 ay boyunca aç mısın tok musun ? İyi misin kötü müsün ? Diye sorma … sonra kalk gel oruçlu musun ? Diye sor … Hey Allahım ya … bi bitmediler 58 60 Yanıtla
  • ferhat eser: ülkeme şeriat gelmesi en büyük temennim 43 41 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever: Sanamı kaldı insanların inancı mübtezel 29 20 Yanıtla
  • kaan atak: Trunlere oynamaya devaaaam, bska konularla ilgili tebliğ etsene,yiyorsa tabiiii 23 19 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Mesela bu tebliğciler para sayma makınası çıkanlarada uyarıda bulunuyor mu yoksa bereber paramı sayıyorlar 8 3 Yanıtla
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