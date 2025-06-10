Kayıp Keçi 'Şanslı' Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Kayıp Keçi 'Şanslı' Kurtarıldı

10.06.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı için kaybolan keçi, 18 gün sonra AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

TRABZON'un Tonya ilçesinde besici Mustafa Aydın'ın (30) Kurban Bayramı için aldığı keçisi ahırdan kaçıp kayboldu. Ormanda 18 gündür aranan keçi, mahsur kaldığı kayalıktan AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. 'Şanslı' adını verdiği keçiyi beslemeye karar veren Aydın, "Kesilmekten kurtulduğu için adını 'Şanslı' koyduk. Ölene kadar ona bakacağım" dedi.

Tonya ilçesi Melikşah Mahallesi'nde besicilik ve tarımla uğraşan Mustafa Aydın, Kurban Bayramı öncesi yayladan aldığı keçiyi, ahırında bekletti. Bayrama günler kala, ipini çözüp ormana kaçan keçinin ahırda olmadığını fark eden Aydın ve yakınları, çevrede arama yaptı. Ormanda 18 gün iz süren Aydın, keçinin yaklaşık 50 kilometre katedip, ulaşılması güç sarp kayalıkta mahsur kaldığını fark etti. Aydın, kayalık zirvesinde 3 gün mahsur kalan keçisi için AKUT ekiplerinden yardım istedi. Ekiplerin operasyonuyla keçi, iplerle bağlandığı kayalıktan kurtarıldı. Aydın, teslim aldığı keçisini orman patikasında sırtında taşıyıp, yeniden ahıra koydu. Aydın, 'Şanslı' adını verdiği keçisini ise beslemeye karar verdi. Ahırdan firar eden 'Şanslı'nın hayatta kalma çabası, 7 yıl önce Rize'de girdiği denizden Trabzon'a kadar yüzerek kesilmekten kurtulup, şarkıcı Haluk Levent'in desteğiyle barınağına yerleştirilen fenomen boğa 'Ferdinand'ı anımsattı.

'ŞANSLI'YI ASLA SATMAYACAĞIM'

Yaşadıklarını anlatan Mustafa Aydın, "Keçiyi yayladan kurbanlık olarak getirmiştim. Ahırdan ipi çözüp kaçtı, yaklaşık 50 kilometrelik yol katederek günlerce ormanda dolaşıp, 3 gün ise kayada mahsur kaldı. 18 gün boyunca onu aradık, sonunda bulduk. Bulunduğu dağ arasına biz inemedik. Kendi imkanlarımızla kurtaramayınca AKUT ekibini aradık, sağ olsunlar yardımcı oldular. Ekipler, buraya gelerek keçiyi mahsur olduğu yerden canlı bir şekilde çıkardı. Kurban Bayramı'nda kesilecekti. Böyle bir olay olunca gönlümüz razı gelmedi. Kesilmekten kurtulduğu için adını 'Şanslı' koyduk. Ölene kadar ona bakacağım. Şanslı'yı asla satmayacağım" dedi.

'FERDİNAND GİBİ YAŞAYACAK'

Şanslı'nın fenomen boğa Ferdinand gibi hayatta kalacağını söyleyen Aydın, "Bayramda başka bir kurban kestik. Şanslı, 18 gün ormandaki kurt ve çakallarla mücadele etti. Diğer hayvanlarımıza alışmasını bekliyoruz. Ormanda korkup, kaçtığı için ürkek bir hayvan oldu. Şanslı'yı yayladaki sürümüze getireceğiz. 'Olur da bir kez daha kaçar' diye, onu bulabilmemiz için boynuna zil bağladım. Gittiği yerler belli olsun istedim. Aç ve susuz kalınca biraz zayıfladı. Yıllar önce yüzerek gelen kurbanlık bir boğa vardı, Haluk Levent onu sahiplenmişti. Şanslı da onun gibi kesilmekten kurtuldu. Şanslı da boğa Ferdinand gibi yaşayacak" diye konuştu.

Aydın'ın annesi Havva Aydın da keçinin bulunmasına çok sevindiğini belirterek, "Uzun zamandır keçiyi arıyoruz. Oğlum yemek bile yiyemedi. 'Onu bulacağım' dedi. Ekipler yardımcı oldu. Keçiyi buldu, aldı ve geldi. Bulununca çok mutlu oldum. Adını 'Şanslı' koyduk. Onu saklayacağız, satmayacağız" dedi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TONYA(Trabzon),

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Mustafa Aydın, Trabzon, Kurban, Aydın, Tonya, Yaşam, Dünya, Akut, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayıp Keçi 'Şanslı' Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
Protestoların devam ettiği Los Angeles’ta polisten gazeteciye plastik mermi Protestoların devam ettiği Los Angeles'ta polisten gazeteciye plastik mermi
İddialı tarzıyla dikkat çekti Alemin Kıralı’nın Oben’i son haliyle bomba İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Şanlıurfa’da traktör devrildi: 2 ölü Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ölü
Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
Sahne tarzı olay oldu Ece Seçkin’den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt Sahne tarzı olay oldu! Ece Seçkin'den cesur kıyafetine gelen eleştiriye manidar yanıt
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı 7 kilometrelik kuyruk Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk
Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir Hakim Ziyech, Süper Lig devine imzayı atabilir
Karaman’da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Karaman'da elektrik çarpması sonucu 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Naci Görür’ün uyardığı bölge beşik gibi Son 24 saatte 20’den fazla deprem oldu Naci Görür'ün uyardığı bölge beşik gibi! Son 24 saatte 20'den fazla deprem oldu
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi

10:43
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
17:54
Ferdi Zeyrek’in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı Bir kişi baygınlık geçirdi
Ferdi Zeyrek'in ölüm haberini alan sevenleri gözyaşlarını tutamadı! Bir kişi baygınlık geçirdi
17:37
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
17:37
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
17:28
Mourinho’nun ismi geçiyordu Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
Mourinho'nun ismi geçiyordu! Inter yeni teknik direktörünü açıkladı
17:17
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’un ’vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler’ sözlerine cevap
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'un 'vefasız, aşağılık, ciğeri beş para etmezler' sözlerine cevap
17:03
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
İsrail, Madleen gönüllülerini hapishanede ayrı hücrelerde tutacak
16:08
Portekiz-İspanya finalinde acı haber Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
Portekiz-İspanya finalinde acı haber! Tribünden düşen 1 taraftar hayatını kaybetti
16:01
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı
15:30
Bayern Münih’in yıldızı Türk düğününde Herkes takı miktarına takıldı
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
15:27
Ali Koç’tan seçim açıklaması Tarih verdi
Ali Koç'tan seçim açıklaması! Tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 11:58:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kayıp Keçi 'Şanslı' Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.