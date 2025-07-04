Kayseri'de Göz Önünde Lokum Üretiyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kayseri'de Göz Önünde Lokum Üretiyorlar

04.07.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 50 yıllık ustanın dükkânında 14 çeşit lokum göz önünde yapılıp satılıyor.

KAYSERİ'de 8 asırlık kapalı çarşıda esnaf Mükremin Erdal Cebe (60), imalathanesinin de içinde bulunduğu dükkanda başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor. 50 yıllık lokum ustası Cebe, " Türkiye'de ilk defa gözünüzün önünde lokum yapılıyor ve satışı da burada. Yani vatandaşın gözü önünde yapılıyor. Vatandaşın gözü önünde tepsiyi verip satış yapılıyor" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan 8 asırlık kapalı çarşıda esnaflık yapan Mükremin Erdal Cebe, lokum işine 10 yaşında çırak olarak başladı. Geçen süreçte birçok yerde çalışan Cebe, zamanla bu işte usta oldu. Uzun yıllardır lokum satışı yapan Cebe, 6 yıl önce patronunun isteği üzerine 'kaymaklı lokum' yapmaya başladı. Tarihi kapalı çarşıda müşterilerin gözü önünde yaptığı lokumları satan Cebe, başta kaymaklı olmak üzere 14 çeşit lokum üretiyor. Ürettiği lokumların vatandaşlar tarafından beğenildiğini söyleyen 50 yıllık lokum ustası Cebe, Türkiye'nin her yerine ürettiği lokumları ulaştırıyor. Cebe, "50 senedir bu meslekle uğraşıyorum. Şu anda yaptığımız kaymaklı lokuma da 6 senedir burada devam ediyoruz. Şükürler olsun, iyi bir potansiyel, iyi bir yerimiz var. Camii Kebir Mahallesi'nde güzel bir yerimiz var. Görmüş olduğunuz lokumların hepsini gözünüzün önünde yapıyoruz. Gözünüzün önünde satışı yapıyoruz. Burada halka hizmet ediyoruz. Lokum işini uzun yıllardır yapıyorduk. 5-6 sene önce de bizim rahmetli patronumuz 'Usta bu işi yapalım' demişti. Öyle deyince 'Bismillah' dedik. Artık bu işe başladık. Kayseri'ye de böyle bir şey gerekiyordu. Çok şükür işimiz de güzel oldu. Türkiye'nin her tarafına kargomuzda var" ifadelerini kullandı.

'MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 80'İ YURT DIŞI'

Dükkanda 14 çeşit lokum üreten Cebe, "Şu anda görmüş olduğunuz çeşitlerimiz Antep fıstıklı, çikolatalı Antep fıstıklı, kaymaklı, tahinli, frambuaz, portakal, limon, karamel gibi çeşitler de var. Bu çeşitleri devamlı yapıyoruz. Vatandaşlar gerçekten çok beğendi. Müşterilerimizin yüzde 80'i yurt dışı. Oraya daha çok gönderiyoruz. Kendileri de götürüyorlar zaten. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz de memnunuz. Arkadaşlar da memnun, yiyenler de memnun. Böyle devam ediyoruz. Daha ileri götürmeye uğraşıyoruz, gayret içindeyiz" diye konuştu.

'BİZ LOKUMUMUZDA İDDİALIYIZ'

Afyonkarahisar'dan da müşterilerinin olduğunu aktaran Cebe, "Rakip olaraktan değil de biz de kendi çapımızda bu şekilde devam ettiriyoruz. Yani Afyonkarahisar'a gönderdiğimiz oluyor. Afyonkarahisar'dan gelen müşterilerimiz de var. Kendilerinin söylediğine göre de 'Afyonkarahisar'dan daha iyi lokum yapıyorsunuz' diyorlar. Ama şimdi bunu söylerken onları da küçümseme veya kötü amaçlı söylemiyorum. Ama şükürler olsun biz lokumumuzda iddialıyız" dedi.

'6 SENE DEĞİL, 60 SENE DAHA GÖTÜRECEĞİZ'

İmalathanesi ve satış yeri aynı dükkan içinde bulunan Erdal Cebe, şöyle konuştu"Türkiye'de ilk defa gözünüzün önünde lokum yapılıyor ve satışı da burada. Yani vatandaşın gözü önünde yapılıyor. Vatandaşın gözün önünde tepsiyi verip gözü önünde satış yapılıyor. Yerimiz kapalı çarşı girişi Camii Kebir'in yanında. Kayseri Kapalı Çarşı'nın 800 senelik tarihi var. Uzun yıllardır biz de buradayız. Kaymaklı lokumu yaptığımız şekilde de herkese ikram edebiliyoruz. Herhangi bir bozulma falan bir şey yok. İşimizi bu şekilde devam ettiriyoruz. 6 sene değil, bu işi götürebilirsek 60 sene daha götüreceğiz inşallah."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kayseri'de Göz Önünde Lokum Üretiyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı Düşen uçağın pilotunun son fotoğrafı yürekleri yaktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba öfkelendi
Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık yarın ameliyata alınacak
Trafikte dehşete düşüren görüntü İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti Trafikte dehşete düşüren görüntü! İki araç arasına sıkıştırdığı şahsı böyle darbetti
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü Aldatılan kadın, ilişkisini öğrendiği kocası tarafından fare zehiriyle öldürüldü
Zeynep Sönmez, Wimbledon’da tarihe geçti Zeynep Sönmez, Wimbledon'da tarihe geçti
Kandilli Marmara’daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın Kandilli Marmara'daki sarsıntılar sonrası uyardı: Deprem olunca yükseklere kaçın
Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu Datça Ülkü Ocakları Başkanı evinde ölü bulundu
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi

12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
11:04
Sahte diploma iddianamesi hazır İşte İmamoğlu için istenen ceza
Sahte diploma iddianamesi hazır! İşte İmamoğlu için istenen ceza
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
10:19
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
Rusya, Taliban hükümetini resmen tanıyan ilk ülke oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
17:09
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
17:01
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
16:58
Silivri’de orman yangını Alevlere müdahale devam ediyor
Silivri'de orman yangını! Alevlere müdahale devam ediyor
16:38
Tarih de yer de kesinleşti PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
Tarih de yer de kesinleşti! PKK terör örgütü, silah bırakmaya başlıyor
16:36
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
Genç kızın intihar girişimi aile içi faciayla sonuçlandı
16:27
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
Ekiplerin yıktığı binadan sonra ortaya çıkan görüntü pes dedirtti
16:05
Galatasaray’a 3 milyar TL’lik müjde
Galatasaray'a 3 milyar TL'lik müjde
15:39
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
Canlı yayında Güney Koreli fenomeni taciz eden 71 yaşındaki sapığın cezası belli oldu
15:37
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Futbol dünyasını yasa boğan trafik kazaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 12:44:51. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Göz Önünde Lokum Üretiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.