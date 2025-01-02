'Kedi Kadın' Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

'Kedi Kadın' Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti

\'Kedi Kadın\' Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti

Estetik operasyonları nedeniyle 'Kedi Kadın' lakabını kazanan Jocelyn Wildenstein, akciğer embolisi nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.

02.01.2025 13:40  Güncelleme: 14:11
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Geçirdiği estetik operasyonlar nedeniyle kediye benzetilen ve zamanla "Kedi Kadın" lakabını alan Jocelyn Wildenstein'den acı haber geldi. 84 yaşındaki ünlü isim hayatını kaybetti.

ESTETİK İDDİALARINAYANIT VERMİŞTİ

Estetik ameliyatlar sonucu büyük bir üne kavuşan ve Catwoman (Kedi Kadın) olarak bilinen Jocelyn Wildenstein, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Wildenstein'in ölüm haberini kendisinden tam 27 yaş küçük olan nişanlısı Lloyd Klein duyurdu.

18 Aralık'ta nişanlısı Klein ile birlikte Paris'te görüntülenen Jocelyn Wildenstein'ın akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Jocelyn Wildenstein, 2018 yılında bir röportajda kendisine 'Kedi kadın' dense de hiç estetik ameliyat geçirmediğini söyleyerek, "Gençlik fotoğraflarıma baktığımda daha güzel olduğumu fark ediyorum, insan yıllarla birlikte tazeliği kaybeder ama yine de bana bakınca aynı gözleri, aynı kalkık yanakları veya aynı burnu görüyorsunuz." demişti.

Bu sözleri dünya çapında gündem olan Jocelyn'in sözlerini, nişanlısı Lloyd, "Basındaki bu Kedi kadın olayını anlamıyorum çünkü Jocelyn hep böyle görünürdü. Asla yüzünü değiştirecek hiçbir şey yapmadı. 16 yaşına ait, onun bugünkü halinin tıpatıp aynısı olduğu fotoğraflar gördüm." diyerek desteklemişti.

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Son Dakika Yaşam 'Kedi Kadın' Lakaplı Jocelyn Wildenstein Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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