Kılıçdaroğlu\'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

mustafa sagdic:

Allah rahmet eylesin. çalıp cirpsaydi aidatla ugrasmazdi. her ne kadar solcu olmasamda solcuların çalıp cirpmama olayına hayranım. adamlar gercekden dürüst. rahmetlik Ecevit'in hicbirseyi çıkmadı üstünden. bizim sagcilar servetine servet katiyor. fakir gelen Karun oluyor.

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Osman Gazi: Ahahah solcular çalmıyormuş gülelim ona çalmak denmez tabii yüklenip götürmek denir 51 54

kamer tekeş: Siyasal İslam hep ulkemizi ve diger ulkeleri geriye goturmustur.. 35 33

Ahmet s: çalıp çırpma işi sağ sol değil vicdan işidir böyle bir genelleme yapman biraz saçma olmuş kardeşim Bu arada Adil beye de Allah tan rahmet diliyorum 14 0