Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yaşam

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu\'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
21.07.2025 10:50
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, yaşadığı sitedeki aidat tartışmasında kalp krizi geçirerek 76 yaşında hayatını kaybetti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışmasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu'nun yaşamını yitirmesine ilişkin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, X hesabından paylaşım yaptı. Akın, yaptığı paylaşımda "Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Adil Kılıçdaroğlu

AİDAT TARTIŞMASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Adil Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir Burhaniye'de yönetici olduğu sitede çıkan aidat tartışması nedeniyle geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Kalp Krizi, Politika, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mustafa sagdic:
    Allah rahmet eylesin. çalıp cirpsaydi aidatla ugrasmazdi. her ne kadar solcu olmasamda solcuların çalıp cirpmama olayına hayranım. adamlar gercekden dürüst. rahmetlik Ecevit'in hicbirseyi çıkmadı üstünden. bizim sagcilar servetine servet katiyor. fakir gelen Karun oluyor. 133 48 Yanıtla
    Osman Gazi:
    Ahahah solcular çalmıyormuş gülelim ona çalmak denmez tabii yüklenip götürmek denir 51 54
    kamer tekeş:
    Siyasal İslam hep ulkemizi ve diger ulkeleri geriye goturmustur.. 35 33
    Ahmet s:
    çalıp çırpma işi sağ sol değil vicdan işidir böyle bir genelleme yapman biraz saçma olmuş kardeşim Bu arada Adil beye de Allah tan rahmet diliyorum 14 0
    Hüseyin Temel:
    ne kadar mal bir yorum yapıyorsun çalmak sağcı yada solcu olmakla değil insanın vicdanıyla alakalı ne kadar basit basit yorumlar yapıyorsun biraz dikkat edelim . halkı kışkırtmaya yönelik senin bu yorumun. 7 1
  • Taylan Özgür:
    demekki ailecek ucuz şeylerin peşindeler kalitesizler 9 131 Yanıtla
    Murat Bulut:
    önce insan olmayı dene 39 3
    kamer tekeş:
    zihnine sokayim! 27 1
    145353:
    aynaya bak 19 3
  • Mh459267:
    TAYLAN ÇALMAYANI ALKIŞLAMAK İŞİNE GELMİYOR ..ZİHNİYETİ DEĞİŞTİREMEZSİN. 27 5 Yanıtla
    Taylan Özgür:
    lan çalanı gözünle gördünmü ? 2 8
  • Mustafa Gecegiden:
    Haram para yedırse yardım alsaydı kemalden paraları olurdu 4 1 Yanıtla
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