Kolombiyalı Paola Andrea Müslüman Oldu - Son Dakika
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Yaşam

Kolombiyalı Paola Andrea Müslüman Oldu

Kolombiyalı Paola Andrea Müslüman Oldu

Bolu'da yaşayan Kolombiyalı Paola Andrea, Müslüman olup Meryem ismini aldı. İslam dini hakkında araştırmalar yaparak, Bolulu eşi Fatih Kıldır ile evlendikten sonra Müslüman olma kararı aldı.

16.11.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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BOLU'da yaşayan Kolombiyalı Paola Andrea (39), Müslüman olup, Meryem ismini aldı.

Kolombiya'da İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı olan Paola Andrea, 2 yıl önce internetten tanıştığı Bolulu Fatih Kıldır (39) ile evlenme kararı aldı. Andrea, daha sonra Bolu'ya yerleşti. Bu süreçte İslam dini hakkında araştırmalar yapan Paola Andrea, İl Müftülüğü'ne başvurup Müslüman olmak istediğini belirtti. Bolu Müftülüğü'nde, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve şahitlerin huzurunda kelimeişehadet getiren Paola Andrea, Müslüman olarak Meryem ismini ve 'İhtida Belgesi'ni teslim aldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Meryem Paola'ya İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ile dini yayınlar hediye ederek, şunları söyledi:

"İnsanlığın atası Hz. Adem aleyhisselam ile birlikte insanlıktan kardeştik, şimdi de barış ve kardeşlik dini olan İslam ile birlikte dinde de kardeş olduk ve kardeşliğimizi pekiştirdik. Dinimiz her açıdan tutarlı bir din olması sebebiyle hak bir dindir. Birçok defa ihtida töreninde kelimeişehadet söylerken, hep gelen kişilerin gözlerine bakarım ve gözlerinde parlama ve sevinç görürüm. Bu kardeşimizde de aynı gözaydınlığı ve sevincini gördüm. Maşallah dersine çok iyi çalışmış, kelimeişehadeti çok güzel ifade etti. Rabb'im bundan sonra eşiyle birlikte dünya ve ahiret saadeti nasip eylesin. Dini sorumluluklarını ifa etmeyi nasip eylesin."

Kaynak: DHA

Kolombiya, Dünya, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kolombiyalı Paola Andrea Müslüman Oldu - Son Dakika

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