İstanbul'da meydana gelen 6.2 'lik depremin ardında dün de Kütahya'nın Simav ilçesi 50'ye yakın depremle sarsılmıştı. Son olarak Konya sallandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 13,15 kilometre derinde kaydedildi.
İlerleyen saatlerde 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği açıklandı.
Son Dakika › Yaşam › Konya'da korkutan deprem - Son Dakika
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