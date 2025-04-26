Konya'da korkutan deprem - Son Dakika
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Yaşam

Konya'da korkutan deprem

Konya\'da korkutan deprem

İstanbul, Kütahya Simav'ın ardından Konya'da depremle sarsıldı. AFAD'ın verilerine göre saat 07.16'da merkez üssü Konya'nın Cihanbeyli ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlerleyen dakikalarda bölgede bir deprem daha yaşandı.

26.04.2025 07:37
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 'lik depremin ardında dün de Kütahya'nın Simav ilçesi 50'ye yakın depremle sarsılmıştı. Son olarak Konya sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde saat 07.16'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 13,15 kilometre derinde kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA

İlerleyen saatlerde 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği açıklandı.

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Son Dakika Yaşam Konya'da korkutan deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kuzeyli baba:
    Konya da fay da yok ama deprem oluyor en iyi yer sivas sivas gitmek lazım 6 3 Yanıtla
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