Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Yaşam

Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü

Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
23.10.2025 19:49
Niğde'de yürüyüş yaparken fenalaşan bir köpeği gören Ramazan Yartunç, köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Niğde'de Ramazan Yartunç, nefes almakta zorlandığını farkettiği köpeği kalp masajı yaparak hayata döndürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde meydana geldi. Ramazan Yartunç, köyde yürüdüğü sırada fenalaşan bir köpeği fark etti.

KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ

Hareketsiz halde yatan köpeğin yanına giden Yartunç, nefes almakta zorlandığını fark etti ve kalp masajı yapmaya başladı. Bir süre yapılan müdahalenin ardından köpek yeniden nefes alıp hareket etmeye başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Fenalaşan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
