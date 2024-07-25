Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar: Çocuklarımızın parçalanması yerine köpekler barınaklara bırakılmalı - Son Dakika
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Yaşam

Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar: Çocuklarımızın parçalanması yerine köpekler barınaklara bırakılmalı

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Sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken trafik kazasında hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra'nın babası ve Güvenli Sokaklar Derneği kurucusu Murat Pınar Haberler.com YouTube stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili kanun teklifi hakkında konuşan Pınar, ''Sokakta çocuklarımızın parçalanması yerine köpeklerin yaşam alanlarında bakılması mecburidir. Sokak köpekleri kesinlikle barınaklara alınmalı'' ifadelerini kullandı.

25.07.2024 17:09  Güncelleme: 17:57
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10 yaşındaki kızını sokak köpeklerinin saldırısı sonucu kaybeden Güvenli Sokaklar Derneği kurucusu Murat Pınar, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi hakkında konuştu.

"KANUN KATLİAM TASARISI DEĞİL, BARINMA KANUNUDUR"

Yasa tasarısını sonuna kadar savunduklarını dile getiren Pınar, "Sokak köpekleri kesinlikle barınaklara alınsın. Kanun tasarısına sonuna kadar katılıyoruz. Zaten kanun tasarısı için, 'Katliam tasarısı, ötanazi tasarısı' deniyor fakat bu kanun barındırma kanunudur. Kanun, hayvanların refahı için halk sağlığını tehdit eden, sağlıklı köpeklere hastalık bulaştırabilecek köpeklerin uyutulmasını içeriyor." dedi

"SOKAKTA ÇOCUKLARIMIZIN PARÇALANMASI YERİNE, KÖPEKLER BARINAKLARA BIRAKILMALI"

Çocukların yaşam hakkının çiğnendiğini vurgulayan Pınar, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere önce insan diyen, önce çocuk diyen tüm milletvekillerimize bu konuda teşekkür ediyorum. Sokakta çocuklarımızın parçalanması yerine köpeklerin yaşam alanlarında bakılması mecburidir. Şu an çocuklarımızın yaşam hakkı çiğneniyor. Sokak köpeklerini sahiplendirme mutlaka olmalı." ifadelerini kullandı.

Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar: Çocuklarımızın parçalanması yerine köpekler barınaklara bırakılmalı
Köpekten kaçarken can veren Mahra\'nın babası Murat Pınar: Çocuklarımızın parçalanması yerine köpekler barınaklara bırakılmalı

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Son Dakika Yaşam Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar: Çocuklarımızın parçalanması yerine köpekler barınaklara bırakılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ZAFER YILDIZ: Yasaya hayır diyenler bu vebale hep birlikte ortak oldunuz. Allah kimseye Evlat acısı vermesin 35 4 Yanıtla
  • Gursel kalen: Sokak köpeklerinin avukatlığını yapanları da bu köpekler ile beraber uyutmalı. 25 5 Yanıtla
  • ferhat eser: yasaya uymayan belediye başkanları derhal tutuklansın ve o belediyelere kayyum atansın gözünün yaşına bakmayın yeterince göz yaşı döktü Türkiye rabbim seni cennetinde yaşatsın yavrucağım 9 4 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Bence hayvan severler kendilerini mağdur anne babanın yerine koymuyorlar Mağdur aileler her gün gözlerini önüde çocuklarının aci çekmesi ömür boyu yüzlerinde izlerle yaşayacak olması çok acı Lütfen biraz antipati yapsınlar 4 3 Yanıtla
  • Emrah Hanlıoğlu: Barinaklar nerde? Varsa birakilsin.. Amac hepsini öldürmek o kadar 3 2 Yanıtla

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SON DAKİKA: Köpekten kaçarken can veren Mahra'nın babası Murat Pınar: Çocuklarımızın parçalanması yerine köpekler barınaklara bırakılmalı - Son Dakika
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